Közpénzeső hullik a NER szállodásaira

A Magyar Turisztikai Ügynökség 42 milliárd forint állami támogatást osztott szét a magyar szállodás szakmában. Egymilliárdnál többet csak a NER-oligarchák kaphattak.

Az elmúlt napokban sorra jelennek meg az elektronikus közbeszerzési értesítőben azok szállodafejlesztési beruházáshoz kapcsolódó pályázatok, amelyeket a boldog tulajdonos-beruházók a Rogán Antal miniszter felügyelete alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ) nyert kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb összegből finanszíroznak. A döntések nehezen áttekinthetőek, a több száz pályázó névsorát az MTÜ egyetlen elektronikus dokumentumban tette közzé a honlapján. A nyertesek többsége jellemzően 10-20 millió forintos állami támogatás kapott, általában panziófejlesztésre, boldogabbak már százmilliós komoly pénzeknek örülhetnek, ám milliárdos állami ingyenpénzt alig néhányan érdemeltek ki – ők viszont ezer szállal kötődnek a NER elitjéhez, illetve részei a „nemzeti burzsoáziának”. A milliárdos támogatást elnyert pályázatok közös ismertetője, hogy ezeket a pénzeket egy-két éve létező, jellemzően pesti belvárosban bejegyzett projektcégek nyerték, ám a tulajdonosi körben szinte mindig megbúvik egy-egy közismert név. Legutóbb épp az OTP Bank Nyrt. hirdetménye jelent meg uniós közbeszerzési értesítőben, amelyben a bank beruházót keresett balatonszemesi céges üdülőjük felújításhoz. Ugyanis nemcsak a NER- milliárdosok, de Magyarország piacvezető bankja is pályázott állami támogatásra, az MTÜ pedig 536 millió forinttal segítette ki az adófizetők pénzéből az évi egymilliárd eurós nyereséget termelő pénzintézetet a vállalati hotel kipofozásban. Az OTP így is csak szerény félmilliárdot kapott, nem úgy a milliárdos NER-lovagok, akik megérezve a kor szelét, épp hirtelen szállodaépítésbe kezdenek, hiszen most erre oszt az állam ingyenpénzt. A legnagyobb, 2,99 milliárd forintos támogatást a jó nevű, már-már közismert TCSV (Tokaj Csurgó Völgy) Ingatlanfejlesztő Kft. nyerte el. A cég mögött a még jobb nevű DLHG Invest Zrt. található, amelynek tulajdonosa Kante Awa. A hölgy annak a Nagy Rózának a lánya, aki Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszter közigazgatási államtitkára volt, de követte őt a jegybankba is. Bár a NER kötődés egyértelmű Kante Awa esetében, a hölgy férjének és tulajdonostársának Szepesi Richárdnak a neve jól cseng a hazai szállodaiparban – hiszen többek között a tulajdonosa a felsőtárkányi Bambara Hotelnek. E tulajdonosi kör nemcsak ezt az egy támogatást kapja, de további 2,99 milliárdot könyvelhetnek el a szántódi „BalaLand Hotel – családi szálloda a Balaton közepén„ című projektünkre –, az MTÜ adatsora szerint. A BalaLand közbeszezési eljárási felhívása szintén a héten jelent meg. Így Garancsi István NER milliárdosnak és ismerős nevű társainak csak a második-harmadik hely jutott az MTÜ támogatási listáján. Garancsiék a patinás CDHT Hotel Projekt Kft. nevében pályáztak és nyertek. A cég idén már a második üzleti évét nyomja. A vállalkozás a hasonlóan jó nevű A8 Palace Hotel Zrt. tulajdonosa – itt jelenik meg cégvezetőként Garancsi neve. Az A8 az Andrássy út 8 házszám alatt levő palotahotelre utal, amelyek tulajdonosa Garancsi mellett, Csányi Sándor OTP-vezér, valamint Hernádi Zsolt, Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója, aki a leggazdagabbak listáján közel húsz milliárdjával a 63., állami támogatás nélkül is. Az MTÜ támogatási listáján a következő NER-milliárdos Szíjj László, aki 110 milliárdos vagyonával az ország tizedik leggazdagabb embere. A milliárdos a közbeszerzési tendereken jól szereplő Duna Aszfalt Kft. tulajdonosa, de érdekeltségei vannak a szállodaiparban is. Szíjj László épülő/felújítandó szállodái a Minerva Ingatlan esernyőalapon keresztül – két projekttel összesen 2,5 milliárd forintos támogatást nyertek. A Minerva alapok kezelője a Minerva Zrt. – amelynek honlapja szerint végső tulajdonosa Szíjj László. A két támogatott projekt a keszthelyi Baron Hotel (1,8 milliárdos támogatással) illetve soproni „Hotel Primus winehouse, conference & Spa” pályázata, amire 792 millió állami forintot ítélt meg a turisztikai ügynökség. Jól pályázott a nyírségi Napkorról Nagy Péter többségi tulajdonában álló Pleasure 77 Kft. A cég 1,73 milliárd forintot nyert el a négycsillagos Superior Hotel kialakításra a Balaton melletti Gyenesdiáson. Nagy eddig inkább a fémiparban és az építőiparban utazott. Többet lehet sejteni Vagács András József NER-beágyazottságáról. Az úriember érdekeltségébe tartozó X. Center Irodaház Kft. 1,7 milliárdot kapott MTÜ-től a Royal Golf Hotel kialakításra, amelynek helyét nem közölte az turisztikai ügynökség. Ugyanakkor Vagács nevét a 24.hu korábban a balatonudvari golfpálya megvásárlásával hozta összefüggésbe, akkor a lap azt írta, hogy Vagács Szivek Norbert egykori MNV Zrt. vezérhez, „így a vele számos közös ingatlanprojektet futtató Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez” köthető. Úgy látszik a golfpálya megvétele beért, így a komplexum egy szállodával gazdagodik hamarosan az adófizetőknek köszönhetően. Az MTÜ támogatási listáján még egy projekt az SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft. kapott egy milliárd forinton felüli támogatást, egész pontosan 1,47 milliárdot az „Egyedi adottságú, vízparti 66 szobás 4 csillag superior besorolású új szálloda létesítése Balatonfüredre” projektjével. A cég Szabadics István vállalkozó tulajdonában van, akinek építőipari cégei több közbeszerzési eljárás nyertese.