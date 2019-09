Viharos szelet hoz hétfőn a hidegfront, a hét közepén 10 fokos lehűlés lehet

Ismét új rendszerváltásról és keresztény államról beszélt a 2010 óta eltelt időszak kapcsán a Fidesz kongresszusán az újraválasztott pártelnök, Orbán Viktornak a Népszabadság és az ellenzék gyalázására is jutott ideje.

A tisztújítás eredménye természetesen nem hozott meglepetést, mindenkit megválasztottak. Korábbi beszámolónkat a KongresszusrólEzután jött Orbán Viktor, aki azzal kezdte, hogy mélyen meghatotta és megindította az a szeretet, amit a kongresszustól és a küldöttektől kapott. – Ez nem marad viszonzatlanul. Egy vérből valók vagyunk – fogalmazott, nagy tapsot kiváltva. A miniszterelnök szerint a bajtársiasság azt jelenti, hogy akkor is lojális vagyok hozzád, ha te tévedsz, Ronald Reagan ezt nevezte a 11. parancsolatnak és ez jellemzi a Fideszt is, ezért van a magyar jobboldal fent, és ezért küzd régóta válsággal a baloldal, mert ott ez nem jellemző. A 11. parancsolatnak a jövőben egyre nagyobb szerepe lesz a politikában, mert az ellenzék fokozódó támadásai miatt egyre nagyobb szükség van a bajtársiasságra. A Fideszben a józan ész, az ambíciók és a helyes belátás egyensúlyára van szükség, elnökként számára ennek fenntartása a legfontosabb – mondta, majd arról beszélt, jól halad a párt generációs megújítása. Orbán szerint a Fideszben sosem pozíciót, hanem feladatot osztanak, ebben pedig most jön a java, mert bár „eddig sem volt kismiska, amit elvégeztek, az igazán nagy dolgok most következnek”. Orbán visszatért a Tusnádfürdőn már megfogalmazottakhoz, és azt mondta, 30 éves munkával sikerült létrehozniuk egy teljesen új állammodellt, a kereszténydemokrata államot. A rendszerváltást húsz zavaros év követte, de mára felépítettek egy olyan államot, amiben érvényesül a „demokrácia igen, liberalizmus nem” elve. Ehhez két rendszerváltással jutottak el, a második természetesen 2010-ben kezdődött Orbán olvasata szerint. Ebben a kontextusban a 2011-es új alkotmány a „Fidesz történetének egyik csúcspontja” volt. Míg az első rendszerváltás „liberális” volt, a második – természetesen – keresztény. Ezután Orbán is az ellenzéket kezdte gyalázni, Gyurcsány Ferencet mint a „december 5.-i nemzetárulót” említette a népszavazásra utalva és azt mondta, mára komolyan vehető ellenfél nélkül maradt a Fidesz. Majd a Népszabadság egyik 2009-es cikkét idézte, miközben megjegyezte: „tudjátok, az egy újság volt” – a küldöttek hangos nevetésétől kísérve. Ezután a kormány eredményeit sorolta, nőttek a nyugdíjak, a bérek, kórházakat újítanak fel, a média, a bankszektor, az energiaipar többsége magyar kézbe került. A jövőbeni legfontosabb cél pedig a szegénység felszámolása. Ezután következett – ahogy azt korábban meg is írtuk – az „európai kitekintés”, Orbán szerint bár „a dolgok most kezdenek komolyra fordulni Európában”, már nem vagyunk egyedül: mellettünk állnak a lengyelek, és „estétől reméljük, az osztrákok is” – a kormányfő itt autalt Ausztriában. Orbán szerint a Nyugat és a Kelet egyszerűen másképp él és másképp is szeretne élni, Ursula von der Leyen EU bizottsági elnöknek az lesz a feladata, hogy ebben a helyzetben egyensúlyt teremtsen. Magyarország hajlandó együttműködni a Nyugattal, de ennek „feltételei vannak”, például „nem vagyunk hajlandóak európai pénzből Soros-féle szervezeteket támogatni”, és elvárjuk, hogy „az EU hagyjon fel az ellenünk folytatott rejtett akciókkal”. Orbán ismét felajánlotta, hogy ha Olaszország kéri, magyar katonák segítenek majd a határaik megvédésében, sőt, az elfogott migránsokat vissza is viszik oda, ahonnan jöttek.