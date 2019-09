A Duna alacsony vízállása miatt hétfőtől változik a BKK-hajók menetrendje

Több megyére másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki.

Hétfőn hidegfront súrolja térségünket: jelentős lehűlést, illetve csapadékot nem fog okozni, de főként északon, északkeleten nagy területen viharossá fokozódik a szél – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés szerint a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, záporeső és egy-egy zivatar csak helyenként fordulhat elő. A szél délnyugatiról egyre többfelé északnyugatira, nyugatira fordul, a legerősebb széllökések az északi megyékben, a magasabban fekvő területeken várhatók. Az erős szél miatt a fővárosra és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, míg Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas és Veszprém megyében elsőfokú riasztások lesznek érvényben.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Kedden gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Szerdán eleinte változóan felhős lesz az ég, majd északnyugat, nyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként meg is erősödik, estétől viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részein hűvösebb is lehet.

Csütörtökön eleinte többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet. Északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

Pénteken változóan felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre süt ki a nap, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, helyenként talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.

Szombaton közepesen felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Néhol zápor lehet. Az élénk, néhol erős északnyugati szél délnyugatira fordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul, helyenként talajmenti fagy is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.

Vasárnap néhol fordulhat elő zápor. A minimumhőmérséklet 3-8 fok között alakul, helyenként talaj menti fagy lehet. A nappali maximumok 14-19 fok között alakulnak.