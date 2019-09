NB I – Már nincs veretlen a mezőnyben

A Fehérvár először veszített, a labdarúgó NB I hetedik fordulójában, míg az FTC az Üllői úton sorozatban 14. bajnokiján nyert.

Már senki sem veretlen, illetve nyeretlen a labdarúgó NB I-ben a hetedik forduló után. A listavezető fehérváriak az előző hat játéknapon minden meccsüket megnyerték, ezúttal azonban hazai pályán megérdemelt vereséget szenvedtek az Újpesttől. A fővárosi lila-fehérek az utolsó tíz percben szerezték góljaikat, melyeknek köszönhetően 2-0-ra nyertek. Sikerük jogosságát a fehérváriak vezetőedzője, Marko Nikolic is elismerte. „Rendeztek a stadionban egy meccset, de mi nem érkeztünk meg rá, csak testben – mondta a szakember a lefújás után az NSO-n látható sajtótájékoztatón. – Már az első pillanatban látszott, hogy nem volt elég futás, energia, elveszítettük folyamatosan a párharcokat. Hét győzelem (hat bajnoki, plusz egy a Magyar Kupában – a szerk.) után talán könnyelművé vált a csapat, megérdemeltük a mai vereséget.” „A mérkőzés előtt felhívtam a játékosok figyelmét, hogy ebben a stadionban csak türelemmel lehet nyerni – jelentette ki Nebojsa Vignjevic, az újpestiek trénere. – Kilencven percen keresztül koncentráltak is voltunk, türelmesek, kivárták a fiúk a megfelelő pillanatot, ami végül el is jött.” Az újpestiek ezt megelőzően 2007-ben tudták idegenben legyőzni a fehérváriakat. Továbbra is remek formában játszik Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc csapata, a Puskás Akadémia. A felcsútiak az elmúlt négy fordulóban háromszor győztek és csupán egy döntetlent értek el. Ezúttal a Debrecen otthonából hozták el a három pontot Gyurcsó Ádám két góljával, és ezzel megerősítették helyüket a tabella felső régiójában. Először nyertek otthon az újoncok: a kaposváriak a diósgyőrieket múlták felül 2-0-ra, a zalaegerszegiek 3-1-re bizonyultak jobbnak a paksiaknál. Utóbbi találkozón a vendégek Böde Dániel góljával szereztek vezetést, a korábbi ferencvárosi támadó a 74. percben piros lapot kapott, mert a játékvezető szerint megütötte Kocsis Gergőt. A záró találkozót vasárnap a Groupama Arénában rendezték, a címvédő FTC 1-0-ra nyert Leandro lapos lövésével a Kisvárda ellen. Leandro nyolc nap alatt játszott harmadik mérkőzésén a harmadik gólját szerezte: korábban a ZTE elleni bajnokin, majd az Iváncsa elleni MK-mérkőzésen lőtt gólt. A Ferencváros pedig az Üllői úton immár negyven találkozó óta nem kapott ki a bajnokságban, és sorozatban 14. bajnokiját nyerte meg otthon.