Neckermann: Senkit nem fog anyagi kár érni

Azoknak, akiknek az utazását a Thomas Cook Austria csődje miatt nem tudják teljesíteni, a befizetett részvételi díjat visszaadják.

Újabb közleményt tett közzéa Neckermann, amelyben igyekeznek megnyugtatni az utasokat és biztosítani őket afelől, hogy a cég továbbra is működni fog, illetve senkit nem fog anyagi kár érni. Hangsúlyozzák: jelenleg az úti célon tartózkodó utasok költségviselésére a biztosító kötelezettségvállaló nyilatkozatot adott ki, mely szerint a Neckermann utasok szállodai tartózkodásának költségeit, illetve hazautazásának azon költségeit, melyek az osztrák anyacég csődhelyzete miatt még nem kerültek kiegyenlítésre, illetve amelyeknek kiegyenlítését a külföldi szolgáltatók a kialakult helyzetben bizonytalannak tartották, a biztosító megtéríti a külföldi szolgáltató felé. Valamennyi utasnak, akinek az utazását a Thomas Cook Austria-nál felmerült nehézségek miatt nem tudják teljesíteni, a befizetett részvételi díját vissza adják, anyagi kár senkit nem fog érni.csődöt jelentett, és azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét a legrégibb brit utazási iroda, a Thomas Cook. Az iroda leányvállalata a Neckermann Magyarország is, amely már hétfőn is azt közölte,ők egészséges cég, és továbbra is folytatják működésüket. Közben a német, az osztrák és a lengyel Thomas Cook is fizetésképtelenséget jelentett.