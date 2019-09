Több mint 13 milliárd éves galaxis-protohalmazra bukkantak

A termékenységi problémával kezelt férfiak körében nagyobb prosztatarák-kockázatot állapított meg egy új tanulmány.

A 1,2 millió terhességet húsz éven át vizsgáló kutatásban, amelyet a British Medical Journalban publikáltak, azt tapasztalták, hogy a terméketlenség miatt kezelt férfiak körében megnőtt a prosztatarákos esetek száma. A kutatásban a svéd Lundi Egyetem tudósai a országos születési nyilvántartást és egy daganatos betegségekkel foglalkozó adatbázis adatait használták. Az 1994 és 2014 közötti több mint egymillió születést és az ebben az időszakban történt rákos megbetegedéseket elemezték.

A gyerekek túlnyomó része, 97 százalékuk természetes úton fogant, 1,7 százalékuk, 20 618 gyerek viszont mesterséges megtermékenyítéssel, bár az adat azt nem jelezte, hogy a nőnek vagy a férfinak volt-e termékenységi problémája. Csaknem 15 ezer gyerek úgy született, hogy az apát előtte kezelték meddőségi problémái miatt, és spermájából egy jó minőségűt választottak ki és juttattak be az anya petesejtjébe. Ezt az eljárást - az ICSI-t (intracitoplazmatikus spermiuminjektálás) - először 1992-ben alkalmazták Svédországban, azóta minden esetet rögzítettek.

A természetes úton fogant gyerekek csoportjában az apák közül 3244-nél, azaz 0,28 százalékuknál diagnosztizáltak prosztatarákot. A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekek csoportjában az apák közül 77-nek, vagyis 0,37 százaléknak lett prosztatarákja, az ICSI-csoportban pedig 63 férfinak, azaz 0,42 százaléknak alakult ki prosztatarákja. A tanulmány szerzői megállapították, hogy az ICSI-csoportba tartozó férfiaknál magasabb a kockázata a prosztatarák korai, 55 éves kor előtti kialakulására.

A kutatást vezető Yvonne Lundberg Giwercman professzor a BBC-nek elmondta: miközben a prosztatarákos esetek száma alacsony volt, a megbetegedett férfiak túl fiatalok voltak. „Egy kis, magas kockázatú csoportról van szó, akikre jobban oda kell figyelni” – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy reméli, egy újabb kutatás majd az általuk megtalált kapcsolatot is megmagyarázza.

Allan Pacey, a Sheffieldi Egyetem kutatója rámutatott, hogy a férfiak egészségi állapotában a terméketlenség korán előre jelezheti a bajt.

Elegáns motorosok vonulnak a prosztatarák megelőzéséért

A prosztatarák megelőzésére és a férfiak mentálhigiénés egészségre hívja fel a figyelmet vasárnap a világ legnagyobb motoros jótékonysági felvonulása. A The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) szervezésében 110 ország hétszáz városában - Budapesten is - egy időben több mint 130 ezer elegánsan öltözött motoros részvételével zajló rendezvény idei célja 7 millió dollár egyéni és szponzori adományt gyűjteni a novemberi „bajszos” kampányról is ismert Movember Foundationnek. Magyarországon már több mint 330-an regisztráltak az idei motorozásra, a hazai felajánlások értéke pedig már most eléri az ötezer dollárt - közölték a szervezők. A közel 30 kilométeres budapesti motorozáson várhatóan 4-500-an vesznek majd részt, az egyéni támogatások és a szponzori felajánlások összege pedig meghaladja majd a tízezer dollárt. Magyarországon évente négyezer új prosztatarákos megbetegedést és 1500 halálesetet regisztrálnak. Szakértők szerint az évenkénti prosztatarákszűrés minden 40 év feletti férfinak javasolt még panaszmentes állapotban is, hiszen a korai diagnózis a betegség sikeres kezelésének legfontosabb feltétele.