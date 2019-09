Meghalt Tóth Róbert ifjúsági Európa-bajnok kajakozó

A Veszprém pedig kikapott a két évvel ezelőtti Bajnokok Ligája-győztestől.

Brutális sorozattal kezdte az idei Bajnokok Ligáját a Mol-Pick Szeged, tudniillik a spanyol (Barcelona) és a francia (Paris Saint-Germain) bajnok után a német (Flensburg) következett a sorban. Jó, jó, mondható erre, de hát ez a BL, mit kell ezen csodálkozni, ám ilyen sorminta azért még ezen a szinten is ritka. A nívó megfelelt a telt házas szegedi sportcsarnok igényességének, mert a csapatok roppant lendületes játékkal és látványos gólokkal nyitottak. Ráadásul a Pick olyan gólokat szerzett, amelyek a sportág legmagasabb szintjét jelentik: Bodó, Maqueda és Stepancsics is a levegőben úszva, kínai figura révén talált be, ami mutatta a hazaiak felkészültségét és eltökéltségét. A félidőre 12-12-ben maradtak a csapatok, majd a hazaiak többször is a háromgólos különbségért támadhattak, de mindannyiszor elpuskázták lehetőségeiket. Pedig pont a Flensburgtól a Tisza-parta igazolt szerb Bogdan Radivojevics egészen káprázatos mutatót produkált volt csapata ellen: tizenegy lövéséből tizenegy gólt szerzett (ebből öt volt hetes), ami százszázalékos hatékonyság! Az utolsó percben Bánhidi győztes gólt szerezhetett volna, de a kapufát találta el, míg a Flensburgnak negyven másodperce maradt erre. Az akciót azonban hősiesen kivédekezte a magyar csapat, így a vége: Mol-Pick Szeged–Flensburg 24-24. „A legfontosabb pillanat az volt, amikor háromgólos előnyért támadhattunk, de hibáztunk, és ezután a Flensburg ledolgozta hátrányát – elemezte a klub honlapján a döntetlent Juan Carlos Pastor, a Szeged vezetőedzője. – A végén már bármelyik csapat nyerhetett volna. Úgy terveztük, hogy három forduló után négy pontunk legyen, három lett. Ez nem kiváló, de nem rossz. Most rosszul érzem magam, de próbálok pozitív lenni, mert még csak szeptember van. Kemény mérkőzés volt a fair play szellemében, ami a legfontosabb.” Bánhidi Bence, a Szeged beállója sem volt feldobott a döntetlen után: „Csalódott vagyok, elvesztettünk egy pontot. Megvolt a lehetőségünk, de sokat hibáztunk a kapussal szemben. A végén még ki is kaphattunk volna, szóval az egyik szemem sír, a másik nevet.” Maik Machulla, a Flensburg edzője is a végjátékot emelte ki: „Ponttal utazhatunk haza, amiért elégedett vagyok. A győzelemhez azonban az utolsó húsz másodpercben bátrabban kellett volna támadnunk.” A Telekom Veszprém a harmadik forduló vasárnapi zárómeccsén a francia Montpellier HB vendége volt: a két évvel ezelőtti BL-győztes ellen szép emlékei lehettek David Davis bakonyi mesternek, mert szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a Montpellier elleni győztes meccsen mutatkozott be a BL-ben a veszprémi kispadon. Akkor 29-30-ra borította fel csapatával a papírformát, és bevallottan most is erre készült. Ez most nem adatott meg neki, a francia élcsapat nyerte a kiélezett partit: Montpellier–Telekom Veszprém 23-18.