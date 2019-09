Elszabadult autó gázolt halálra egy nőt Salgótarjánban

Kislányokat fenyegetett, egy csapat kamaszfiút meg is vert a pénzre, telefonra hajtó páros.

Rövid időn belül begyűjtötték a rendőrök azt a huszonéves nőt és férfit, akik a gyanú szerint péntek reggel több járókelőt is terrorizáltak a csepeli Szent Imre tér parkjában. A nyomozati adatok szerint R. Eliza és B. Róbert előbb egy idős, padon ülő férfit próbált megfélemlíteni, pénzét és telefonját követelték, ám végül üres kézzel kellett távozniuk. Utána egy háromfős fiútársaságot szemeltek ki: a fiúk közül kettőt a gyanú szerint B. Róbert meg is ütött, és elvették zsebpénzüket. Végül egy buszmegállóban várakozó lány testvérpárt fenyegettek meg veréssel, a 11 és 14 éves lányok pedig ijedtükben oda is adták pénzüket.