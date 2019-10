Munkaügyi perek várnak a Volánbuszra

A kormány majdnem öt év után ismét hozzányúlt a régiós busztársaságokhoz. Az új mammutvállalatban, a Volánbusz Zrt.-ben hétféle bér- és pótlékrendszert kell összehangolni.

Október 1-től a Volánbusz Zrt. lesz az egyik legnagyobb állami vállalat. A 2015, vagyis a legutóbbi átszervezés óta csak a fővárosban és Pest megyében működő buszcég magába olvasztja a másik hat regionális közlekedési társaságot, s így majdnem 19 ezer alkalmazottat foglalkoztat, több mint 6700 járművet működtet majd. Az átszervezés miatt átírják a dolgozók munkaszerződéseit, a munkavégzés helyeként mindegyikben Magyarországot jelölik meg. A Közlekedési Munkástanácsok alelnöke, Horváth László nem tart attól, hogy így majd távoli megyékbe vezénylik át a buszvezetőket, ha valahol nem tudják kezelni a létszámhiányt, de a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ) vezetője arra biztatja a dolgozókat, az ilyen munkaszerződéseket ne írják alá. Dobi István arra emlékeztet, hogy A munka törvénykönyve szerint a munkáltató 44 napra az ország bármelyik pontjára kivezényelheti a dolgozóit, vagyis egy baranyai buszsofőrt is elküldhetnek nyíregyházi járatokra, ha ott kevés az ember, ami szerinte elfogadhatatlan. Dobi István hétfőn erről a kérdésről is konzultációt kezdeményezett a Volánbusz elnök-vezérigazgatójánál. Elbocsájtásoktól ugyanakkor nem tartanak az érdekvédők. Minden emberre szükség van! - nyugtatta a cég vezetése is a dolgozókat és a közlekedési terület szakszervezetei szerint is elsősorban a korábbi régiós központok felső- és középvezetőinek kell aggódni, mert az ő feladataikat átveszi a budapesti központ. Egyedül a humánpolitikai részt hagyják meg alsóbb szinten, a keleti országrészben Debrecenből, a Dunántúlon Szombathelyről szervezik a munkát, míg a főváros és az agglomeráció dolgozói a központi régióhoz tartoznak. A Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnöke úgy tudja, a megszűnő munkahelyeken dolgozók egy része már kapott ajánlatot, hogy más, többnyire alacsonyabb beosztásban tovább foglalkoztatná őket a Volánbusz – nekik el kell dönteniük, hogy maradnak-e. Baranyai Zoltán ugyanakkor hozzátette, hogy számos adminisztratív területen dolgozó munkavállaló még nem kapott konkrét munkaköri ajánlatot, a cég október 15-ig ígéri az érintettek tájékoztatását. Ami biztos: a buszsofőrök és a járműjavítókban dolgozók egyáltalán nincsenek veszélyben. A cégnél működő érdekvédők megállapodtak egy közös fórum létrehozásában, amely októbertől meg is kezdi a kollektív szerződés újrafogalmazását, mert most az eddigi régiós Volánbuszos megállapodást terjesztik ki mindenkire. A majdnem 180 oldalas szöveg mellékletében azonban hétféle bér- és pótlékrendszer szerepel, de ennyiféle gyakorlat volt a törzsgárda tagok jutalmazására is. Nagy munka lesz összhangot teremteni minden kérdésben – utalt a kihívás nagyságára Baranyai Zoltán. Van, ahol a vasárnapi munkavégzésért 100 százalékos bérpótlék jár, máshol egy fillért sem fizetnek – folytatta a felsorolást Dobi István is. A KDSZSZ elnöke szerint az egységes rendszer megvalósítása mellett harcolni kell a mindennapos munkaügyi jogsértések ellen is. Ma ugyanis általános gyakorlat, hogy a buszvezetők vezénylését folyamatosan változtatják, berendelik őket, majd visszavonják a vezénylésüket, hogy ne kelljen pótlékot fizetni, zűrzavar van – tette hozzá. A Közlekedési Munkástanácsok már kimondta, hogy 15 százalékos béremelést akar kiharcolni jövőre, de még az érdekvédelmi szervezetek között sincs megállapodás egy egységes bérigényről. Baranyai Zoltán egyelőre nem akart számháborúba kezdeni, azonban Dobi István kijelentette lapunknak, hogy még a 15 százalékot is kevésnek tartja. Az alapbér ugyan a Volánbusz dolgozóinak nagy részénél a garantált bérminimum, de a hétféle pótlékrendszer miatt óriási a szakadék a munkavállalók között: van buszsofőr, aki nettó 200 ezer, de olyan is, aki 350 ezer forintot visz haza. A KDSZSZ a tarthatatlan különbségek felszámolására hat hónapot adott a vállalatnak, ha nem teljesül az elvárás, folyamatos munkajogi vitákat kezdeményez a munkáltatóval szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A Volánbusz négy nagy szakszervezetének taglétszáma együtt meghaladja a tízezer főt, vagyis a szervezettség több mint 50 százalékos – összegezte a helyzetüket Dobi István.