FT: Ausztria egyfajta kísérleti labor lett Európa számára

Hamarosan nyilvánosan tanúskodik a Donald Trump és Volodimir Zelenszkij közötti július 25-ikei telefonbeszélgetés tartalmának a kiszivárogtatója, de időpontot még nem tűztek ki – közölte Adam Schiff, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti vezetője.

A média azt véli tudni az illetőről, hogy köze van a titkosszolgálatokhoz. A hírszerzés vezetéséhez eljuttatott bejelentésének a lényege az, hogy a republikánus amerikai elnök megpróbálta rávenni az ukrán államfőt arra, nézzenek utána Joe Biden volt demokrata párti alelnök, illetve fia, Hunter Biden állítólagos ukrajnai tisztázatlan pénzügyeinek. Joe Biden mostanáig a jövő novemberi elnökválasztásra készülő demokraták favoritja volt. Fia a korábbi években jól jövedelmező állást töltött be egy ukrán energetikai cégnél. A demokraták - arra hivatkozva, hogy az elnök egy külföldi állam segítségét kérte legfőbb potenciális belpolitikai riválisának a lejáratásához – azt vizsgálják, indokolt-e alkotmányos bűnvádi eljárást (impeachment) indítani Trump ellen. Az amerikai politikai nyelvhasználatban „whistleblower”-ként, „vészharangkongatóként” emlegetett kiszivárogtató személyes biztonságáért ugyanakkor egyre inkább aggódnak. Ügyvédei elmondták a sajtónak, hogy valaki 50 ezer dollár nyomravezetői díjat tűzött ki annak, aki segít kideríteni az illető kilétét. A demokrata párti többségű washingtoni képviselőház illetékes bizottságaiban ezen a héten az impeachment-eljárás indokoltságának a felmérése céljából megkezdődik a beidézett személyek meghallgatása. Egyelőre nem világos, hogy hajlandó lesz-e tanúskodni Rudy Giuliani, New York volt polgármestere, aki jelenleg Trump személyes ügyvédje, és aki a Biden-ügyben többször folytatott bizalmas beszélgetést volt, illetve jelenlegi ukrán tisztségviselőkkel, köztük Andrij Jermakkal, Zelenszkij jogi tanácsadójával. Giuliani és Jermak találkozóját az a Kurt Volker, az amerikai külügyminisztérium eddigi Ukrajna-ügyi megbízottja hozta össze, aki az ügy első politikai áldozatának tekinthető: miután őt is beidézték az egyik képviselőházi bizottság elé, lemondott tisztségéről. Az ügy árnyékot vet az amerikai-orosz kapcsolatokra is: a moszkvai külügyminisztériumban - a diplomáciában általánosan elvárt diszkrécióra hivatkozva - epés megjegyzéseket tettek annak nyomán, hogy a Fehér Ház nyilvánosságra hozta a Trump-Zelenszkij beszélgetés leiratát, és most Washingtonban már olyan követelések is elhangzanak, hogy tegyék megismerhetővé az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin megbeszéléseinek a szövegét.