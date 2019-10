315 milliárd tonnás jéghegy szakadt le az Antarktiszról

A környezetvédelmi szervezet szerint bár kifogása mindannyiunknak akad, nem kellene túl nagy erőfeszítéseket tenni a fenntarthatóbb életért.

Az ENSZ Klímacsúcshoz kapcsolódó Klímahéten Magyarországon is több környezet- és természetvédelmi civil szervezet hangoztatta: a jövőnk forog kockán, ha globális, nemzeti és egyéni szinten nem teszünk az egyre gyorsuló ütemű éghajlatváltozás ellen. A Global Footprint Network adatai szerint idén már július 29-én elértük a Túlfogyasztás Világnapját, az emberiség fogyasztása meghaladta azt a szintet, amit a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni – olvasható a WWF közleményében.

Kifogása a legtöbbünknek mindig akad: a ruha már nem divatos, az új táskához nem megy a régi kabát, lassú és amúgy is kevés a memória a mobilban, hűvös van biciklivel munkába járni, a buszon meg túl sokan vannak, a steak pedig finom... A környezetvédelmi szervezet szerint azonban nem kellene óriási erőfeszítéseket tenni azért, hogy fenntarthatóbban éljünk. Ha például tartósabb, hatékonyabb, természetesebb tárgyakat vásárolunk – vagy minimálisra csökkentjük vásárlásunkat, és csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van –, már nagyot léptünk ökológiai lábnyomunk csökkentéséért.

Segít, ha nem akkor cseréljük le a mobiltelefonunkat, ha megjelent egy újabb modell, hanem akkor, ha a jelenlegi már tényleg használhatatlan. Az elektronikai termékek gyártásakor, ahogy a ruhaneműkénél is, rengeteg vizet használnak és még több szennyvizet juttatnak a folyókba.

A kevesebb marhahús fogyasztásával nemcsak a saját egészségünket támogatjuk, hanem a Földét is. Egy kilogramm marhahús előállításához átlagosan több mint 15 ezer liter vízre van szükség. A messziről érkező zöldségek és gyümölcsök helyett több szempontból is jobb a helyi, szezonális termékek választása. Ha csak egy fokkal csökkentjük a lakás hőmérsékletét, akár a tizedével is alacsonyabb lehet a fűtésszámla, és évente 300 kiló szén-dioxidot is megtakaríthatunk – írták.