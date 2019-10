Az iráni elnök még úgy sem beszélt Trumppal és Macronnal, hogy szinte a szállodai szobájának ajtaja előtt várták

Az Egyesült Arab Emirátusok első asztronautája olyan nehézségekkel is szembenéz, mint hogy muszlimként mikor imádkozzon és hogy forduljon Mekka felé a Nemzetközi Űrállomáson?

Valahol 400 kilométerrel a fejünk felett repül éppen Hazza al-Manszúri a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Ő az Egyesült Arab Emirátusok első űrhajósa, aki két másik asztronautával, az orosz Oleg Szkripocskával, és az amerikai Jessica Meirrel múlt héten kelt útra. Az űrbe szerencsére még nem értek el a földi konfliktusok: a kiújult amerikai-orosz szembenállás ellenére az űrprogramban zavartalan az együttműködés. A három űrhajós most is orosz Szojuz hordozórakétával utazott. Az amerikai-svéd állampolgárságú Meir apja pedig izraeli, így az űrállomáson most egy részben zsidó és egy muszlim arab dolgozik együtt. Az Egyesült Arab Emirátusok egyébként nem tagja a Nemzetközi Űrállomást működtető konzorciumnak, így akárcsak a civil űrturisták esetében, a helyet meg kellett vásárolniuk a Szojuzon. Hogy mennyit fizettek érte, azt nem hozták nyilvánosságra. A NASA al-Manszrúrira éppen ezért nem is asztronautaként, hanem „űrutazás résztvevőjeként” hivatkozik. Ettől függetlenül al-Manszúri komolyan felkészült: több mint négyezer jelentkező közül választották ki a feladatra. A négygyermekes, 35 éves férfi számára nem ismeretlen a repülés, eddig F-16-os vadászpilótaként szelte az eget, majd Oroszországban kapta meg a megfelelő kiképzést. Nyolcnapos égi útja során különféle kísérleteket hajt végre, például tanulmányozza a homok, az olaj és a tojásfehérje viselkedését a súlytalanságban, és datolyapálmát csíráztat. Az olajban gazdag emirátusok dubaji sejkje, Mohammed bin Rásid al-Maktúm két évvel ezelőtt jelentette be, hogy országa komoly terveket sző az űrkutatásban. A The New York Times információi szerint tavaly 383 millió dollárt szántak az űrprogramjukra, ami eltörpül az Egyesült Államok 41 milliárdja, sőt India 1,5 milliárdja mellett is, de például megelőzi Kanadát. Ha minden a forgatókönyv szerint alakul, jövőre szondát küldenének a Marsra a Japánokkal közösen, űrkikötőt építenének a Virgin Galactic magáncéggel, és közben több neves amerikai egyetemmel is együttműködnek. Nem al-Manszúri az első arab az űrben. Szultán bin Szalmán asz-Szaúd, a szaúdi királyi család tagja első arabként és muszlimként 1985-ben vett részt a NASA programjában, most a szaúdi űrprogram vezetője. Mohammed Ahmed Farisz szír katonai pilótát pedig az oroszok vitték fel 1987-ben, most a szíriai ellenzék egyik vezető alakja, aki menekültként él.