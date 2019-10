Üthet az igazság órája, Netanjahut előveszik korrupciós ügyei miatt

Szerdán áll bíróság elé az izraeli miniszterelnök.

Szerdán kezdődik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök négynapos büntetőeljárási meghallgatása korrupciós ügyeiben. Három különálló eset miatt kell felelnie. Az egyik akta szerint a kormányfő és családja több százezer dollár értékben drága ajándékokat, köztük ékszert, pezsgőt, szivart fogadott el Arnon Milchan izraeli üzletembertől, hollywoodi mágnástól. Egy másik ügyben azzal vádolják, hogy tárgyalásokat folytatott Arnon Mózesszel, a Jediót Ahronót című újság tulajdonosával, hogy fessen pozitív képet róla, cserébe visszaszorítanák a lap riválisának a befolyását. Végül felmerült az a gyanú is, hogy különféle módon kedvezett Saul Elovicsnak, a legnagyobb izraeli távközlési cég, a Bezeq korábbi tulajdonosának, annak fejében, hogy a vállalkozás televíziójának a honlapján pozitív színben tüntessék őt fel. Netanjahu mindent tagad, szerinte politikai támadás áldozata. Próbálta előnyére fordítani a vádakat, például kérvényezte, hogy élőben közvetítsék a meghallgatásait, mert „nincs mit rejtegetnie”, ám a legfőbb ügyész elutasította, hogy showműsort rendezzenek a jogi eljárásból. A meghallgatások fényében a kormányfőt vesztegetéssel, csalással és hivatali hatalommal való visszaéléssel vádolhatják meg. Az eddig nyilvánosságra került bizonyítékok szerint nem áll jól szénája. Netanjahu számára éppen ezért létfontosságú, hogyan alakulnak a koalíciós tárgyalásai. Ha a jobboldali, vallásos pártokkal sikerülne kormányt alakítania, miniszterelnökként vádemelés esetén sem kellene lemondania, sőt a megfelelő partnerekkel olyan törvényt nyomhatna át a Knesszeten, amely mentességet biztosít számára. Ha a centrista Kék-fehérrel szövetkezne, és rotációs alapon osztanák meg a hatalmat, akkor is időt nyerne. Ha senkinek nem sikerül koalíciót összekovácsolni, és decemberben újabb választásokat kell tartani, akkor a kormányfő addig is maradhat a helyén. A legrosszabb forgatókönyv számára tehát az, ha riválisai valamiképpen megegyeznek, hiszen azzal nem csupán a kormányfői széket veszítené el, hanem egyúttal a vádemelés elől sem tudna tovább menekülni.