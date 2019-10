Pizzafutárnak álcázta magát a fegyveres rabló, de áldozata trükkösebb volt nála

A férfi pisztollyal akart kirabolni egy Vadász utcai óraboltot, az egyik boltos azonban belezavart a tervbe.

Fegyverrel, jelentős értékre elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 48 éves férfi ellen, aki közleményük szerint tavaly december 10-én fegyverrel próbált kifosztani egy V. kerületi, Vadász utcai órás szaküzletet. A a férfi a vád szerint magát pizzafutárnak álcázva, fején bukósisakkal kopogott be az üzletbe, de az ajtót nyitó eladóra azonnal egy forgótáras pisztolyt fogott. A boltban tartózkodó két tulajdonost, egy vevőt és az eladót a pincehelyiségbe terelte, és lelövésükkel fenyegetőzve falhoz állította őket. Az alkalmazottnak jutott később a feladat, hogy megtöltse órákkal a vádlott sporttáskáját, de az egyik tulaj ekkor hirtelen rosszullétre panaszkodva belezavart a tervbe, és vizet kért. A rabló előbb megtagadta ezt, és bántalmazta a sértettet, de kitartó kérlelésére végül megengedte, hogy áldozata igyon egy kis vizet a konyhában.

A rosszullétet színlelő tulajnak csak ennyi kellett, felrohant az üzlethelyiségbe, a vádlott pedig utána futott és egy eltévesztett lövést is leadott rá. A sértett az utcán kért segítséget, a rabló pedig motorjával próbált elhagyni. A bátor boltos ezt igyekezett megakadályozni, de a vádlott ekkor újra rálőtt; szerencsére ekkor sem találta el.



A rendőrök egy hónapon belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit január 8-án este a TEK kommandósai gyűjtöttek be Szigethalmon (ő látható képünkön). A vádlott jelenleg letartóztatását tölti ; ha az ügyében eljáró Fővárosi Törvényszék is egyetért a vádakkal, a férfi akár tíz év szabadságvesztésre is számíthat.