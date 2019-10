Kioktatja az ÁSZ a kórházigazgatókat

Pénzügyi továbbképzés helyett inkább normális finanszírozást szeretnének.

Beiskolázza az Állami Számvevőszék (ÁSZ) azokat a kórházigazgatókat, akiknek intézményében korábban hiányosságokat találtak. Az öt hetes kurzus november közepén indul, és 17 intézményvezetőnek ajánlották föl a továbbképzés lehetőségét, mivel mind a 17 legutóbb ellenőrzött kórházban találtak hiányosságokat, egyikében sem volt „teljesen szabályszerű a gazdálkodás”. Az érintett vezetők a Miskolci Egyetemen, az ÁSZ közreműködéssel létrejött közszolgáltatási menedzsment tanszék kurzusára iratkozhatnak be. Az érintett főigazgatók úgy érzik, nem lehetőséget, hanem vissza nem utasítható ajánlatot kaptak, amely heti 5-6 óra többletfeladatot is jelent számukra. Volt, aki azért sem értette a „beiskoláztatást”, mert az elmarasztalt intézmények túlnyomó többségében – a kormány által kirendelt – költségvetési felügyelő irányítja a gazdálkodást. Emiatt pedig a főigazgatók jó ideje lényegében egy sajtpapírt sem írhatnak alá a pénzügyi tárca megbízottjának tudta nélkül. Volt, aki azt is megjegyezte: tanács helyett normális finanszírozásra volna inkább szükségük. Az ÁSZ sajtóosztálya érdeklődésünkre azt közölte: a kurzus nem kötelező, csupán lehetőség arra, hogy az intézményvezetők minél több olyan jó gyakorlatot ismerhessenek meg, amely segítheti őket a korrupciós kockázatok elkerülésében és a „szabályosság” betartásában. Kérdéseinkre küldött válaszukban azt írták: a képzéssel az etikus közpénzügyi vezetőképzés tudományos megalapozása a céljuk, és kifejezetten a költségvetési intézmények, köztulajdonú gazdasági társaságok első számú vezetői számára állították össze a programot, vagyis az ő munkájukat támogatják. Az Állami Számvevőszék etikus vezetőképző programjait 2017-től eddig összesen mintegy 120 költségvetési intézmény, illetve köztulajdonú vállalat első számú vezetője végezte el. Az eddigi összesen nyolc képzési programban múzeumigazgatók, szociális és gyermekvédelmi intézmények, szakrendelők, nemzetiségi önkormányzatok intézményeinek vezetői, valamint állami és önkormányzati tulajdonú vállalatok irányítói kapcsolódtak be.