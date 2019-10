Okos város? Smart City!

Amikor ezeket a sorokat írom – kedden hajnalban – még nem tudjuk, hogy a vészharangkongató férfi-e vagy nő, de azt igen, hogy az illető a CIA egyik alkalmazottja, és hosszú beadványt adott át feletteseinek. Nem egy ellenzéki újságnak, hanem magának a szervnek jelentett, úgy, ahogy azt a hivatali rend előírja. Részletesen taglalta, amit hivatali munkája során megtudott Trump elnök júliusi telefonbeszélgetéséről Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna új elnökével.

A Fehér Ház azóta nyilvánosságra hozta a beszélgetés rövidített változatát. „Tökéletes beszélgetés” volt, ismétli azóta Trump óránként, ami azt jelzi, hogy a szöveget nem értette meg. Hiszen miután Zelenszkij a telefonon arra kérte az elnököt, hogy szabadítsa fel és továbbítsa azt a 400 millió dollár értékű katonai támogatást, amelyet a kongresszus már megszavazott, Trump először egy „szívességet” kért. Lenne olyan kedves Zelenszkij elnök úr utánanézni néhány korrupt ukrajnai üzleti ügynek? Elsősorban Hunter Bidenről lenne szó, Joe Biden demokrata elnökjelölt – Obama alelnöke – fiáról (akiről tavaly bebizonyosodott, hogy ártatlan a korrupciós ügyekben). Szót váltana erről Trump ügyvédjével és igazságügyminiszterével is? Biden veszélyes ellenfél lehet 2020-ban.

Aki már látott amerikai bűnügyi filmeket, az tudja, hogy Trump az alvilág fortélyát alkalmazta. Tankelhárítókat akarsz az oroszok ellen? Érdekel egy fehér házi látogatás? Nem mondom ki, de segíts lejáratni Bident. Válaszként szegény Zelenszkij biztosította is Trumpot, hogy munkatársai felveszik a kapcsolatot Rudy Giulianival, az elnök ügyvédjével, és ő igenis utánanéz a dolognak. Hogyne nézne utána. Putyin emberei elfoglalták hazája keleti részét. Kell az amerikai fegyver.

Most pedig folyik a durva politikai harc. A demokraták mindeddig óvatos vezetői a múlt héten beadták a derekukat, és elindították az elnök elleni vádemelési (impeachment) folyamatot, amire a republikánusok felháborodva reagáltak. Trump máris leárulózta, sőt börtönnel fenyegette demokrata ellenfeleit és a vészhangkongatót. A CNN percenként új vádakkal és ellenvádakkal jelentkezik.

Roppant nehéz megjósolni a vádemelési folyamat kimenetét. Valószínű, hogy Trump nem mond le - nem követi Richard Nixon példáját. Vélhetően a képviselőház demokrata többsége megszavazza a vádemelés jogosultságát, de a szenátus republikánus többsége nemet mond az elnök lemondatására. Ebben az esetben a szavazók döntenek majd 2020-ban.

A „valószínű” azonban nem „biztos”. Nincs kizárva, hogy az 54 republikánus szenátorból húsz Trump ellen szavaz, és ily módon az elnököt eltávolítják hivatalából. Elvégre Trump bűne nagyobb Nixonénál – ő újra külföldi beavatkozással akart választást nyerni. Ez alkotmányellenes. Az is tény, hogy Nixont is saját pártja konzervatív vezetői mondatták le 1974-ben. A Watergate botrányt nem tudták vállalni. Féltették hazájukat és a pártjukat. Most is elképzelhető, hogy lesznek republikánus szenátorok, akik megvédik az amerikai alkotmányos rendet és pártjukat Trump ellenében. Példamutató módon.