Eltűnt egy magyar hegymászó a Himalájában

Wittek Péter a vonulat indiai, Trisul nevű hegycsúcsát próbálta megmászni, 5000 méteren veszett nyoma.

Az indiai Trisul hegyen tűnt el Wittek Péter hegymászó - szúrta ki az Index a Times of India híradását. A helyi rendőrök és az utat szervező indiai utazási iroda munkatársai egyelőre nem tudtak kapcsolatba lépni a nemzetközi expedíció résztvevőivel. A magyar hegymászó 5000 méter magasságban tűnt el, amikor a Himalája indiai szakaszán fekvő Trisul hegycsúcsot próbálta megmászni. Az indiai csúcs 7120 méter magas, és a Times of India cikke szerint hétfőn erős lavinamozgások voltak tapasztalhatók a hegyen. Wittek Péter egy nemzetközi mászóexpedícióban vett részt, vietnami, mauritiusi és szingapúri mászókkal. A lapnak nyilatkozott az illetékes rendőri vezető és az utat szervező indiai utazási iroda munkatársa is, de egyelőre a mentésben segédkezők senkivel nem tudtak kapcsolatba lépni, aki részt vett az expedícióban.