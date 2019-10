Medián: Karácsony utolérte Tarlóst

A hivatalos állásfoglalás szerint az áramszolgáltató lámpaoszlopaira a tulajdonos engedélye nélkül egyik párt sem helyezhet ki politikai plakátot. Nyíregyházán le is tépkedték az ellenzéki jelölt plakátjait, ám Debrecenben a helyi választási bizottság egyelőre nem intézkedett arról, hogy ugyanezt megtegyék a Fidesz-KDNP plakátjaival, holott Varga Zoltán, a DK-MSZP-Párbeszéd-Szolidaritás polgármesterjelöltje szerint engedély nélkül vannak kint - írja a Debreciner . A lap szerint Varga képi bizonyítékait első körben elutasították, ezért az ellenzéki jelölt fellebbezést nyújtott be, amelyhez videókat is csatolt a plakátokról.