Érkezik a hidegfront, 10 fokkal lesz hidegebb csütörtökön

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-t nem éri váratlanul, hogy ilyenkor háttérbe szorulnak pályázatok.

Hozzátette: "Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati választások miatt a megrendelések később érkeznek, nem kockáztathattuk azt, hogy Társaságunk ne hírnevéhez méltóan készítse el a karácsonyi díszvilágítást az adventi időszakra. Ezért hoztuk előrébb a szokásos és normál gyakorlathoz képest 2 héttel azon területek díszvilágításának előkészítését, amelyek közszolgáltatási feladataink közé tartoznak." Ezek szerint az történik, hogy a Tarlós István vezette önkormányzat ilyenkor, választási kampány idején nem nagyon foglalkozik azzal, ami a dolga volna. Például hogy a pályázatok és egyéb budapesti munkálatok annak ideje, rendje és módja szerint megtörténjenek. Ehelyett az önkormányzat tulajdonában álló cégek - valószínűleg tapasztalatból - átrendezik szokásos, éves naptári beosztásukat. Ez látszik a BDK honlapján is : amíg mondjuk egy sima, önkormányzati választásoktól mentes évben, például 2018-ban ilyenkor, október elején kérték be a vonatkozó árajánlatokat, addig idén ezt már augusztusban megtették. Végezetül Pap Zoltán megosztott a valóban világszínvonalú budapesti adventi díszvilágításról néhány érdekes információt is: