helyreigazítás

Tegnap egy óbudai önkormányzati lakásról írt lapunk. Cikkünk megjelenését követően az önkormányzat levélben fordult hozzánk, helyreigazítást kérve. Az tény, hogy az említett ingatlant 2013-ban bérelte ki az önkormányzat egy dolgozója, aki akkor Menczer Erzsébet egykori országgyűlési- és önkormányzati képviselő – jelenleg az óbudai Fidesz-szervezet alelnöke – fiának volt a menyasszonya. Valótlanul állítottuk azonban, hogy az illető hölgy még most is a fideszes politikus fiának a párja. Tévedtünk, amikor azt írtuk, hogy Bús Balázs, a kerület fideszes polgármestere a bérlőkijelölés idején tudott a Menczer Erzsébet és az önkormányzati dolgozó közötti családi kapcsolatról. Valótlanul állítottuk azt is, hogy az önkormányzati dolgozó végül meg is vásárolta a kerületi lakást. Az önkormányzat szerint ugyanis 2019 júliusában jelezte, hogy nem áll szándékában ilyet tenni. Az érintettektől ezekért elnézést kérünk. Ellenben az is tény, hogy a lapunk birtokába került dokumentum szerint, amikor az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. jelezte az önkormányzati dolgozónak, hogy elővásárlási jogával élve megveheti az ingatlant, a bérlő azt közölte: érdekli az ajánlat. Ezután a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság a júniusi ülésén jóváhagyta az önkormányzati lakás értékesítését, s a meghatározott ár nagyjából a piaci ár kétharmada volt. A vételárat júliusban hozták a nő tudomására, aki azonban – az önkormányzat szerint – ekkor elállt a vásárlástól.