Az operaénekes továbbra sem ismer el semmit, kilencen vádolják szexuális zaklatással.

Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól - írja az MTI. Ezt maga az operaénekes-karmester jelentette be szerdán. A híres spanyol tenor a sajtóhoz eljuttatott közleményében a döntést azzal indokolta, hogy az elmúlt hónapokban őt ért vádak, amelyek szerint évekkel korábban szexuálisan zaklatott operaénekesnőket és balerinákat, ellehetetlenítették a munkát. "Olyan légkör alakult ki, amelyben nem lehetek hasznára az operának" - fogalmazott a 78 éves művész, aki nemcsak énekese, hanem hosszú idő óta zenei főigazgatója is volt a kaliforniai operaháznak. Leszögezte, hogy Los Angeles operaházának jobbat tesz, ha lemond a főigazgatói posztról és visszaadja a szerepeit is. Plácido Domingo, aki soha nem ismerte el az ellene felhozott vádakat, a múlt héten a New York-i Metropolitan operaháztól vált meg, ugyanezzel az indoklással. A sztár ellen augusztus óta folynak vizsgálatok, azt követően, hogy az AP amerikai hírügynökség arról adott hírt, hogy kilenc művész még az 1980-as években elkövetett szexuális zaklatással vádolta meg őt.