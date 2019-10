Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban az erőszakossá vált tüntetések miatt

A második napja tartó bagdadi tüntetések erőszakcselekményekbe torkolltak, és több halálos áldozatot is követeltek.

A hadsereg főparancsnokának közleményére hivatkozva közölték, hogy "minden jármű és személy mozgása teljességgel tilos lesz ma, csütörtök hajnali 5 órától további értesítésig" - írja az MTI. A kijárási tilalom alól kivételt kapnak a bagdadi repülőtérre igyekvő és onnan visszatérő utasok, a mentőszolgálat gépkocsijai, a kórházak, valamint az áram- és vízszolgáltatást biztosító intézmények állami alkalmazottai, továbbá a zarándokok - áll a kormányfő nyilatkozatában. A tartományi kormányzók saját hatáskörben eldönthetik, hogy ők is bevezetnek-e kijárási tilalmat a saját tartományukban. Szerda este már a terrorizmusellenes erők elit egységeit is bevetették a tüntetők ellen - éles lőszert és könnygázt is alkalmazva -, megakadályozandó őket abban, hogy benyomuljanak a bagdadi repülőtérre - közölték rendőrségi források a Reuters hírügynökséggel. Az iraki főváros különböző részeiben tartott tüntetéseken kedden két ember halt meg és mintegy kétszázan megsebesültek, közülük 40-en a biztonsági erők soraiból. A rendőrség villanógránátot, gumilövedéket, könnygázt és vízágyút is bevetett a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt tüntetők ellen. A tüntetések szerdán különösen erőszakossá váltak a dél-iraki Dzikár kormányzóság székhelyén, Násziríjában, ahol legalább négy tiltakozó és egy rendőr meghalt. A dzikári egészségügyi minisztérium egy forrása szerint további legalább 50 tüntető sebesült meg. Az ország nemzetbiztonsági tanácsát szerdán rendkívüli ülésre hívta össze Ádel Abdel-Mahdi miniszterelnök. A tanácskozásról kiadott nyilatkozatában a testület leszögezte, hogy garantálják a tüntetés és a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor elítélte a tiltakozó akciók során történt felforgató akciókat. Hangsúlyozták egyúttal, hogy "minden szükséges intézkedést meg fognak tenni az állampolgárok, valamint a köz- és magánvagyon biztonságának védelme érdekében". Muktada asz-Szadr nagy hatalmú síita hitszónok a tüntetések békés keretek között tartására szólította fel híveit, valamint arra, hogy ülő- vagy általános sztrájkkal támogassák a tüntetőket. Egy Twitter-üzenetében Szadr elutasította a békés tüntetők ellen intézett támadásokat. Az iraki védelmi miniszter mindenkit önmérsékletre szólított, és teljes készültségbe helyezte az összes katonai egységet az állami szuverenitás, valamint a kormányzati épületek és a diplomáciai képviseletek védelme érdekében. Előzőleg a nap folyamán a biztonsági erők lezárták a Bagdad központjában lévő Tahrír térre vezető utakat, a tüntetőknek ennek ellenére sikerült bejutniuk a térre, de a Bagdad más negyedeiben is megmozdulások voltak. Szemtanúk szerint a biztonságiak szögesdróttal zárták le azt a hidat, amely a Tahrír teret a nagykövetségeknek és kormányzati épületeknek helyet adó, úgynevezett zöld zónával köti össze.