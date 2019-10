24.hu: Simonka családtagjait is a vádlottak padjára ültetik

A XVI. kerületi közlekedést teljesen újra kell szervezni, a HÉV vonalát például le kell vinni a föld alá - mondta Nemes Gábor, az ellenzéki pártok polgármesterjelöltje.

Miért hagyta ott a közlekedési szakszervezet vezetését a politikáért? Azért, mert többet szeretnék tenni a munkavállalókért annál, mint amit szakszervezeti vezetőként tudtam. 2010 után folyamatosan szűkültek a szakmámban azok a lehetőségek, amelyekkel érdemben lehetett segíteni a dolgozóknak. A sztrájkjogot például gyakorlatilag ellehetetlenítették. Úgy éreztem lépnem kell.

A politikában egyszerűbb lesz képviselni az érdekeket? Nemrég egy olyan költségvetési módosítást próbáltak elfogadtatni az ön kezdeményezésére a DK-s politikusok a parlamentben, amely a XVI. kerületnek plusz hatmilliárdot hozott volna. A fideszes többség azonban könnyedén leszavazta. A fideszesek bábok voksoltak így. A kormánypárti polgármesternek természetesen elemi érdeke lett volna a hat milliárdos támogatás megszerzése, amely a kerületi panelházak szigetelésére ment volna. Nem tudom megérteni, hogy Kovács Péter miért nem gyakorolt befolyást például Szatmáry Kristófra, a kerület országgyűlési képviselőjére, aki szintén nemmel szavazott.

Ön el tudná érni, hogy a kerület megkapja a szükséges támogatásokat? Az európai parlamenti választásokat követően új stratégia körvonalazódik. Az önkormányzatok akár a kormányzatot kikerülve, közvetlenül fordulhatnak az unióhoz támogatásokért. Nekem amúgy is könnyebb lenne, mint egy fideszesnek, aki kiszolgáltatott a NER-nek.

Kovács Péter is kiszolgáltatott? Tizenhárom éve vezeti a kerületet. Polgármestersége elején biztos, hogy sok olyan felújítás, változtatás volt a kerületben, amely a nevéhez fűződött, s kiváltotta a lakók szimpátiáját. Ez viszont megváltozott. Szó nélkül hagyta, hogy elvegyék az oktatást és az egészségügyet a XVI. kerülettől. Egyértelmű, hogy Kovács Péter is kiszolgáltatott a Fidesznek. Márpedig, ha ez tovább folytatódik, akkor a polgármester legfeljebb virágokat locsolgathat, vagy söpörheti a szemetet. Bár már azt sem, mert a szemétszállítást is központosították. A jelenlegi polgármester soha nem állt ki a kerület érdekeiért.

Mit gondol arról, hogy az Ikarus-telep kínai tulajdonba került? Leszögezem: nem az a lényeg, hogy az új tulajdonos kínai. A tervezett tevékenysége azonban, – egy hatalmas központi raktárbázis, elosztó központ működtetése – aggasztó, mert az áruszállítással járó teherautó forgalom elképzelhetetlenül megterhelné az amúgy is szűkös kerületi úthálózatot. Az pedig súlyos hiba, hogy az előző tulajdonos évtizedeken át nem fizetett helyi adót, számításaink szerint több mint egy milliárd forinttal tartozik a kerületnek. A polgármester pedig ezt eltűrte. Pontosabban, mindössze annyit tett, hogy bejelentette a jelzálogigényét, tárgyalt a terület egy részének az esetleges tulajdonba vételéről, de semmit sem tudunk az eredményekről. Valószínűleg azért, mert nincsenek. Futni hagyott egy vállalkozót egy milliárd forint tartozással.

Önnek mi a terve, hogyan hajtaná be a pénzt? Egyértelmű, hogy behajtanám, hiszen az a kerület pénze. Kivizsgáljuk és feltárjuk mi történt az elmúlt években, hogyan tudott felhalmozódni ekkora összeg. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy vajon miért nem tett meg a polgármester mindent azért, hogy a kerület megvásárolja a telepet – pénz lenne rá –, s az itt élők javára fordítsa, akár egy kulturált szabadidőközpont kialakításával. Erről meg is kellett volna kérdezni a kerületieket. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a gyárat nem lehet újraéleszteni, s azt is tudjuk, hogy a terület talajszennyezettségének a megszüntetése igen sokba kerül. Ezt EU-s pályázati pénzből meg lehetett volna oldani. Vagy legalább megpróbálni.



Mit kezdene a kerületi közösségi közlekedéssel? A programomban az szerepel, hogy az egészet újratervezzük. A kerület kettévált, nincs közvetlen bejutási lehetőség a belvárosba. Felszín alá vinnénk a HÉV szerelvényeit, amelyek miatt a kereszteződésekben rendszeresek a dugók. Ez az egyik legsúlyosabb közlekedési probléma a kerületben. Karácsony Gergely járt itt, és megígérte, hogy ezt megoldjuk. Több olyan városrész alakult ki, ahol az infrastruktúra nem követte a betelepülést: nincs közösségi közlekedés, rendelő, de még közért sem. Több helyszínen elindítanám az iskolabusz programot, hogy a környéken élő nagycsaládosok gyermekei biztonságban jussanak el tanulni.