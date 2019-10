Háború a tudomány ellen

A jelenlegi amerikai kormányzat heti rendszerességgel sérti meg a tudományos normákat - állítja egy volt kormánytisztviselőkből álló pártatlan akciócsoport.

Az, ahogy a Trump-kormány a tudománnyal bánik, kritikus pontot ért el: a kutatási eredményeket politikai célokból manipulálják, ideológiai okokból támadnak tudósokat. Erre figyelmeztetett egy volt kormánytisztviselőkből alakult csoport, számol be róla a CNN. Az objektív és a nagyközönség számára bármikor hozzáférhető tudományos kutatási eredmények „stabilan hiteltelenedtek” az elmúlt kormányzatok alatt, de most mélypontra érkezetek, tették közzé csütörtöki jelentésükben. Majdnem hetente sérülnek az eddig tiszteletben tartott elvek, „nem csak azáltal, hogy a kormány politikailag befolyásolja a tudományos és technikai kutatásokat sok témában, hanem úgy is, hogy aláássa az objektív tények hitelességét”. A jelentés beszámol volt szövetségi kormánytisztviselők panaszairól, akik elmondták, hogy a klímaválságról és a szennyezésekről készített munkáikat a környezetvédelmi újraszabályozási céloknak megfelelően vagy félredobták, vagy elferdítették. „Manapság minden olyan eredmény, aminek az üzlet korlátozása kellene, hogy az eredménye elegyen - különösen az energia szektorban -, hamar eltünedezik” - mondta a republikánus Christine Todd Whitman, a Környezetvédelmi Hivatal volt igazgatója, aki most az akciócsoport társelnöke. A legutóbbi nagy botrány az volt, amikor Trump fals információkat közölt a Dorian hurrikán útjáról egy hamisított térképet bemutatva. Ekkor a Nemzeti Óceán- és Légkörfelügyelőség munkatársait arra kényszerítették, hogy támogassák az elnököt, ha nem teszik, ki lesznek rúgva. Egy másik esetben a Mezőgazdasági Minisztérium egyik közgazdászát helyezték át, aki arra figyelmeztetett, hogy Trump kereskedelmi politikája károkat okoz a farmereknek. A Környezetvédelmi Hivatal (EPA) tudományos tanácsadói testületében pedig több, ipari képviselőt helyeztek el. Az EPA vezetősége arra utasította a tudósokat, hogy másítsák meg azokat az eredményeket, amelyek szerint gazdasági haszna van annak, ha a mocsaras területeket megvédik a szennyezésektől, és elsüllyesztettek egy tanulmányt, amely azt bizonyította, hogy egy bizonyos méreg sokkal rosszabb hatású, mint előzőleg állították. A különítmény tagjai hangsúlyozzák, a tudomány hitelének aláaknázása nem a Trump-éra alatt kezdődött. Már Bush idején másítottak meg jelentést, amely a szén-dioxid kibocsájtás és a klímaváltozás hatását tárgyalta, Obama alatt pedig olyan eredményeket változtattak meg, amelyek a palagázkitermelés káros hatását elemezték az ivóvízkészletre nézve, de kétségtelen, hogy a folyamat Trump alatt érte el csúcspontját. „Nézzünk szembe azzal, hogy hihető tudományos eredmények nélkül a kormányunk alapvető felelőssége van fenyegetve” - jelentette ki Thomas Burke, aki Obama alatt az EPA magasrangú tisztségviselője volt. Új törvények segíthetnek visszaállítani a tudomány hitelét, de az olyan kérdések, mint a klímakrízis a legfelső vezetés közreműködését kívánják.