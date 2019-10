Továbbra sem engedi be a szakszervezetet a Suzuki

A szakszervezeti jogok korlátozása miatt a munkaügyi bírósághoz fordult a Vasas Szakszervezeti Szövetség, mivel vezetőiket továbbra sem engedik be tagjaikhoz a Suzuki gyár területére.

Számos biztonsági őr, leeresztett sorompók és feketével lefóliázott ablakok várták a Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetőit csütörtök délután az esztergomi Suzuki gyár bejáratánál, amikor tagjaikhoz szerettek volna bejutni. A cég vezetősége nem engedte be az érdekvédőket az üzem területére, a Vasas ezért a tatabányai munkaügyi bírósághoz fordult a szakszervezeti jogok korlátozása miatt. Azt szeretnék: a bíróság mondja ki, hogy joguk van belépni az üzem területére, és kötelezze a Suzukit a „beengedésre”. Ha egy szakszervezetnek akár egyetlen tagja is van egy cégnél, akkor oda a szakszervezeti tisztségviselők bemehetnek: így rendelkezik a Munka törvénykönyve, és ezt nem értelmezheti kénye-kedve szerint egyetlen munkaadó sem – fogalmazott érdeklődésünkre László Zoltán, a Vasas alelnöke. Szerinte a Suzuki csak az időt húzza, mert azt gondolják, kifullad majd a szakszervezeti kezdeményezés. Ez azonban nem így van, tagszervezetüknek már mintegy 300 tagja van. A Suzuki és a Vasas közti huzavona hónapok óta tart: az autógyár menedzsmentje a helyi tagszervezet februári megalakulása óta vitatja annak létezését is, a tisztségviselőket a korábbi próbálkozások alkalmával sem engedték be a gyárba. A megalakulás másnapján ráadásul – munkája minőségére hivatkozva – elbocsátották állásából a cégnél 14 éve dolgozó, szakszervezeti titkárnak választott Szakács Gábort. A férfi szintén a munkaügyi bírósághoz fordult, a per következő tárgyalása október 8-án lesz.

A Vasas az elmúlt hónapokban több tiltakozó akciót, útlezárást is szervezett, hogy felhívja a figyelmet a munkavállalói jogok csorbulására. Legutóbb pedig „Jogod van a szakszervezethez” feliratú pólókban jelentek meg MSZP-s aktivisták az egyik gyárlátogatáson. A Suzuki ezt követően állásfoglalást adott ki, amelyben visszautasították a „politikai indíttatású érdeklődést”, és kontraproduktívnak nevezték „a gazdasági élet szereplőinek folyamatos, indokolatlan zaklatását”. Eközben a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatóját, Yoshinobu Abet már - a mintegy 7 millió taggal rendelkező - IndustriAll Europe, és - az 50 millió tagot számláló - IndustriAll Global főtitkárai is felszólították, hogy tegye lehetővé a Vasas tisztségviselőinek bejutását a gyárba. A Suzuki azonban továbbra is a szakszervezet és a tagság létét „hitelesen bizonyító” okiratokat követel a Vasastól – mondta el László Zoltán. A mostani találkozó lehetővé tétele helyett a menedzsment megint arra szólította fel a szakszervezetet, hogy mutassa be az alapító okiratot és az alakuló jegyzőkönyvet. Előbbi dokumentum a Vasas honlapján is elérhető, de mindkettőt megküldtük már korábban a Suzukinak – hangsúlyozta László Zoltán. A Suzuki ráadásul a szakszervezet néhány tagjától maga vonja le a tagdíjat és továbbítja a Vasasnak. Eközben azt mondják: ez még nem bizonyító erejű a tagság meglétére, de hogy mivel kellene „hitelt érdemlően” bizonyítanunk a létezésünket, azt maguk sem tudják megmondani – fogalmazott László Zoltán.