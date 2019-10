Tüntető tömegbe lőttek a biztonsági erők Bagdadban

Vasárnap kezdődik meg az a pánamazóniai szinódus, amely példátlanul fontos döntéseket hozhat. Nem kis viták várhatóak a konzervatívok és a haladó szelleműek között.

Ahogy közeleg a vasárnap kezdődő, s három hétig tartó vatikáni pánamazóniai szinódus, úgy nő a feszültség a katolikus egyházban. Kedden a Szentszék ügyészsége példátlan módon házkutatást tartott az államtitkárságnál. Átkutatták a pénzügyi felügyelet, az AIF irodáját is. A L’Espresso című lap közlése szerint öt személyt felfüggesztettek a munkavégzés alól. A Vatikán közleményéből mindössze annyi derül ki, hogy „pénzügyi tranzakciókat” vizsgáltak. Hírek szerint a 2011-2018 közötti időszakban találtak gyanús pénzmozgásokat. Feltételezések szerint a lépés összefüggésben áll azzal, hogy hamarosan könyvet jelentet meg Gianluizi Nuzzi újságíró, aki már több leleplező könyvet publikált a Vatikánról. A pánamazóniai szinódus miatt is pattanásig feszültek az idegek. E gybehívásának célja az volt, hogy új utakat keressenek az evangelizálás számára. Egyebek mellett lehetővé tennék az elszigetelt területeken, hogy olyan lehetőleg őslakos férfiakat is pappá szentelhessenek, akiknek családjuk is van. K iálltak a klíma védelme mellett is. Ferenc pápa még szeptember elején nevezte ki az esemény delegált elnökeit a venezuelai Porras Cardozo bíboros, a perui kardinális, Barreto Jimeno, valamint a brazil Braz de Aviz személyében. Ők közvetlenül a pápának vannak alárendelve, feladatuk a szinódus munkájának vezetése. A két kitétel vörös posztó az ultrakonzervatív katolikusok szemében. A napokban Gerhard Ludwig Müller, az egyházfő egyik legnevesebb európai bírálója kelt ki a szinódus ellen. Szerinte „katasztrófa” fenyeget, „az egyház szekularizációja”. A Hittani Kongregáció egykori prefektusa, akit még XVI. Benedek emeritus pápa nevezett ki a posztra 2012-ben, úgy véli, nem az a megoldás, hogy családos embereket szenteljenek pappá. Hasonlóképpen vélekedett Sandro Magister, aki blogot ír a vatikáni történésekről, s konzervatív szemüvegen keresztül szemléli az eseményeket. Raymond Leo Burke az Apostoli Szignatúra, az egyházi legfelsőbb bíróság egykori prefektusa és Walter Brandmüller német bíboros még nyáron, a szinódus témáját meghatározó munkadokumentum nyilvánosságra hozatalakor tiltakoztak a tervek ellen. Az Il Giornale című lap akkor úgy fogalmazott, hogy „Ratzinger bíborosai”, azaz a XVI. Benedek által kardinálissá kreált főpapok lázadnak a terv ellen. Az emeritus egyházfő azonban sosem bírálta nyíltan utódát. Ferenc pápa még 2013-as megválasztása előtt a „Ferenc pápa: Beszélgetések Jorge Bergoglióval” című interjúkötetben nem hitbéli kérdésnek nevezte a cölibátust. Ebben nem zárta ki, hogy változnak a papi nőtlenséggel kapcsolatos előírások, de hozzátette: ha az egyház megfontolná a kérdést, akkor azt nem a papok száma miatt tenné. „Jelenleg a papi nőtlenség fenntartása mellett vagyok, minden előnyével és hátrányával együtt. A tíz évszázad tapasztalata ugyanis inkább pozitív, mint negatív. A tradícióknak komoly súlya van.” Úgy vélte, hogy a szabályok minden papra vonatkoznak, így aki nem tud engedelmeskedni, „fel kell hagynia a szolgálattal”. Kifejtette azt is, nincs meggyőződve arról, hogy amennyiben a lelkipásztorok számára lehetővé tennék a nősülést, sokkal több fiatalt vonzana a papi hivatás. A már-már hisztérikus konzervatív támadások azért is meglepőek, mert már a 2005-ös püspöki szinóduson is felvetődött azon házas férfiak pappá szentelésének lehetősége, akiknek „erkölcsösségéhez nem férhet kérdés” (szakkifejezéssel: „viri probati”). Ferenc már pápasága elején felvetette ezt a lehetőséget egy osztrák püspökkel folytatott megbeszélésén. Az eltelt hat év azonban jelzi, nagy ellenszélben kell előrehaladnia az egyházfőnek. Jelenleg egyébként egyetlen esetben lehet házastársa egy papnak: ha még más vallásúként vett feleségül valakit, majd áttért a katolikus hitre. Ferenc pápát a bírálatok aligha tántorítják el kitűzött céljai megvalósításától. Erre utal, hogy hétfőn egy amerikai jezsuitával találkozott, aki a konzervatív amerikai katolikusok céltáblája volt. James Martin ugyanis „Hidat építeni” című könyvében arról értekezett, hogyan szólíthatná meg jobban a katolikus egyház a melegeket. Mint a Twitteren később írta, fél órát beszélt a pápával, s komoly bátorítást kapott tőle. Ferencet sok bírálat éri a menekültekkel kapcsolatos fellépése miatt is. Múlt vasárnap, a menekültek világnapján elhangzott szentbeszédében elmondta, a társadalom kirekesztettjeire különös figyelmet fordít Isten. „Az Úr azt is kéri tőlünk, hogy gondoljuk végig azokat az igazságtalanságokat, amelyek társadalmi kirekesztéshez vezetnek, különösen a kevesek kiváltságait, amelyeknek a fenntartása csak sokak kárán lehetséges” – fogalmazott.