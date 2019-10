Milliárdokat fizethet kártérítésként a Viking Sigyn üzemeltetője

Végrehajtás, adószámtörlés, de még Schmidt Mária és egy Szolzsenyicin regény is felbukkan a VII. kerületi kampányhajrában.

Megmerevedtek a frontvonalak a VII. kerületben. A volt szocialista Hunvald György és az egykori LMP-s Moldován László sem akar visszalépni a polgármester-jelöltségtől, vagyis a látható jelek szerint nincs esély arra, hogy a náluk jóval népszerűbb közös ellenzéki induló, Niedermüller Péter „egy az egy ellen” szálljon harcba a fideszes Vattamány Zsolttal. S bár úgy tűnik, „befagyott” ez a politikai felállás, a színfalak mögött valójában továbbra is „sok a mozgás.”

Úgy tudjuk, pénteken az fokozta a feszültséget, hogy kiderült: míg a közös ellenzéknek 68 szavazóköri delegáltja lesz az október 13-ai választáson, addig – a VII. kerületben egy ferencvárosi bejegyzésű szervezet színeiben induló – Hunvaldéknak mindössze négy, a Moldovánt támogató Élhető Erzsébetvárosért Egyesületnek pedig egy sem. Ez arra enged következtetni, hogy az erőviszonyok az utóbbi napokban sem változtak. Oláh Lajos, a VI-VII. kerület DK-s országgyűlési képviselője szeptember végén ismertetett egy Závecz-felmérést, amely szerint a biztos választók körében Niedermüller 31, Hunvald 5, Moldován 4 százalékot kapna, míg Vattamány Zsolt 39-et.

Az, hogy Hunvaldék nem jeleskedtek a delegáltak toborzásában, annyiban nem meglepő, hogy a 11 fős kompenzációs listájuk is családiasra sikeredett: szerepel rajta a politikus András és Márton nevű gyereke is. A listán Hunvald után a második helyén Török Csaba Norbert áll, aki a Heti Válasz szerint a politikus körüli korrupciós bűnügyekben leginkább érintett Gál György szűk rokonságához tartozik. Ismert egyébként az is, hogy a bíróság néhány héttel ezelőtt elnapolta Hunvald bírósági perét, amely az önkormányzati választás előtt lett volna esedékes. A volt polgármester csupán annyit közölt, hogy orvosi igazolással mentette ki magát a tárgyalásról.

Közben Moldován Lászlót azért érik bírálatok, mert az ő és a felesége tulajdonában lévő cég múltja korántsem makulátlan, ami nem jó ajánlólevél annak, aki sokmilliárdos költségvetésű kerület vezetésére pályázik. Sorozatosan rendeltek el végrehajtást cégüknél, a Katalizátor Könyvkiadó Kft.-nél. 2011-ben az APEH Kelet-budapesti Adóigazgatósága, 2016-ban egy ötödik kerületi, míg 2018 májusában egy békéscsabai közjegyző kért végrehajtást a vállalkozásra. Ez utóbbi pikantériája, hogy Moldován cégével szemben a Fidesz egyik vezető ideológusának számító Schmidt Mária alapítványa, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kért végrehajtást. A cégbírósági adatok szerint ezen kívül a bírósági végrehajtók három alkalommal is elrendelték a cégtag vagyoni részesedésének lefoglalását, különféle – az iratokból kitűnően – polgári jogviták végeredményeként. 2015-ben felfüggesztették, majd 2016-ban törölték a cég adószámát. A mérlegadatokból kiderül, hogy a vállalkozás az utóbbi években folyamatosan veszteséges volt.

– A Katalizátor Könyvkiadó nevéből is adódóan könyvkiadással foglalkozik, s ezen a területen a független cégek egyre rosszabb helyzetben vannak – mondta megkeresésünkre Moldován László. – Tényleg többször is végrehajtást indítottak velünk szemben, de eddig mindig tudtuk rendezni a hátralékainkat.

Mint hozzátette: a könyvkiadás kapcsán került kapcsolatba Schmidt Mária alapítványával is: a Terror Háza könyvesboltjába rendeltek az általuk kiadott Szolzsenyicin regényből, A vörös kerék I-II-ből. – A fizetésnél viszont adminisztrációs hiba miatt sokkal többet utaltak véletlenül, mint amennyit valójában kellett volna – folytatta Moldován László. – Mivel NAV-inkasszó volt a számlán, így az adóhivatal egyből leemelte az összeget, amit így nem tudtam visszafizetni. És miután hiába jeleztük mi is, illetve az alapítvány is, hogy egy hibás kifizetés történt, s nem az én pénzemet vették le, fizetni pedig nem tudtam azonnal, az alapítvány is végrehajtást kért.

Moldován szerint most csak azért támadják, mert nem hajlandó visszalépni az ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje, Niedermüller Péter javára.