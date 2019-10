Orbán 4,5 milliárdot küldött a Király sportközpont fejlesztésére

Pikó András, az ellenzék józsefvárosi polgármesterjelöltje pénteken a kerület több pontját érintve mutatta be a helyi problémákat, bár mint mondta, nem akarja azt sem eltagadni, hogy voltak fejlesztések és pozitív változások is az elmúlt időszakban.

A séta a Horváth Mihály térről indult, amit 2014-ben kezdtek felújítani. Pikó András szerint a fejlesztés és az új játszótér kialakítása pozitív fejlemény, ám a beruházás után kevesebb lett a zöldfelület a téren. Ez szerinte arra vezethető vissza, hogy az önkormányzat egy rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínt akart kialakítani, de a lakókat nem kérdezték meg arról, hogy nekik milyen elképzeléseik lennének. A játszótéren abszurd módon megtiltották a labdázást – ez egyébként a kerület legtöbb játszótere esetében így van Pikó szerint, sőt még a kisgyerekek háromkerekű biciklijeit sem engedik be elvileg.

Pikó András azt ígérte, ha polgármester lesz, akkor minden felújítást közösségi tervezés előz majd meg. A Teleki téren például ezt a módszert alkalmazták és a végeredmény is pozitív lett – mondta az ellenzéki jelölt.

A másik nagy, az egész kerületet érintő probléma a nyilvános vécék hiánya, valamint hogy sok helyen csak a házak homlokzatát újítják fel, miközben a lakások ugyanolyan rossz állapotban maradnak. Arra is van példa – a Magdolna utcában mutatott egyet a polgármesterjelölt – hogy ugyan az épület teljes külső felújítása megtörténik, de mivel a ház az alapoktól nedvesedik, az új vakolatot már hónapok múlva ledobják a falak, a lakások pedig ugyanolyan dohosak, egészségtelenek maradnak, mint a „felújítás” előtt. Pikó András szerint ennek megakadályozására már megvannak a megfelelő technológiák, csak alkalmazni kellene azokat.

A túra egyik állomása a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ irodája volt, amit az ellenzéki jelölt „a kerületi fideszes korrupció keltetőjének” nevezett, a társaság több pártkádernek nyújt jól fizető tisztségeket.