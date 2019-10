Üdv a XXI. században: Szaúd-Arábiában már egyedül is foglalhatnak szállodai szobát a nők

Mind több jel utal arra, hogy csütörtökön terrorcselekmény történt, amikor egy férfi négy rendőrt szúrt le a párizsi prefektúrán.

Jean-Francois Ricard államügyész a hétvégén bejelentette, hogy a csütörtöki merényletet elkövető férfi iszlám szélsőséges volt, és kapcsolatban állt a radikális szalafista mozgalommal. Az eset nyomán az ellenzék személyi változásokat követel, és ismét egyre bizonytalanabbá válik Christophe Castaner belügyminiszter helyzete, Édouard Philippe kormányfő azonban azt közölte, kitart a tárcavezető mellett. A nyomozás során az is kiderült - tette hozzá az államügyész -, hogy a helyszínen lelőtt tettes támogatott egyes, vallási fanatikusok által elkövetett gyilkosságokat. A 2015-ben, a Charlie Hebdo szerkesztőségében iszlamisták által végrehajtott mészárlást is helyeselte. Néhány hónapja azt is közölte, minél kevesebb kapcsolatra törekszik a nőkkel, és öltözködési szokásait is megváltoztatta. Az is a terrorcselekmény elméletét támasztja alá, hogy a mészárlás elkövetése előtt két kést vásárolt, az egyik fémből, a másik kerámiából készült. A késeléses akció több percen át tartott, mígnem egy rendőr lelőtte az elkövetőt. A nyomozást vezető államügyész szerint a férfi eddig nem hajtott végre erőszakos cselekményt, a nyomozást azonban tovább folytatják. Csütörtökön arról szóltak a hírek, hogy a férfi szintén a prefektúra alkalmazottja volt, és a merényletet heves vita előzte meg. A francia rendőrségnél egyébként is pattanásig feszült a légkör, a sárga mellényesek tüntetései miatt a rendfenntartók folyamatos bevetésben vannak, a különleges biztonsági intézkedések nyomán túlterheltek, és csak idén mintegy ötvenen vetettek önkezükkel véget életüknek. Az elkövető rendszergazdaként dolgozott a prefektúrán, és mint Ricard államügyész közölte, tíz évvel ezelőtt tért át az iszlám hitre. Feleségét a mészárlás elkövetése után őrizetbe vette a rendőrség. Az asszony a kihallgatás során elmondta, hogy a késeléses akció előtt 33 szöveges üzenetet váltottak. Mindegyik „vallási tartalmú volt”. Ugyanakkor a feleség nem tudhatta feltétlenül, mire is készül a férje, az üzenetekből nem derül ki, hogy merényletet akar végrehajtani. A francia média egyébként már az államügyész közlése előtt hírül adta, hogy az elkövető iszlám vallású volt, az azonban csak hétvégén derült ki, hogy rokonszenvezett a radikális muzulmánokkal.

Rendőrök a lelőtt támadó holttestével Fotó: - / AFP

Az ellenzéki politikusok vizsgálóbizottság felállítását követelik. Eric Ciotti konzervatív parlamenti képviselő a Twitteren azt írta, a törvényhozásnak is az eset végére kell járnia. Christophe Castaner belügyminisztert azzal vádolja, hogy nem árulta el az igazságot azzal kapcsolatban, hogy az elkövető iszlám szélsőséges volt. A konzervatív Republikánusok frakcióvezetője, Christian Jacob kedden kezdeményezi a parlamentben a vizsgálóbizottság felállítását. Vádjai szerint a belügyi tárcavezető tudatosan hallgatott el bizonyos információkat az elkövetőről. Az ügyészség terrorellenes egysége pénteken vette át a nyomozást. A vizsgálat gyilkosság, gyilkossági kísérlet és feltételezett terrorcselekmény ügyében folyik. A kormányzat azt közölte, további lépéseket tesz azért, hogy még keményebben lépjen fel a radikálisokkal szemben. Két bizottságot is felállítanak – mondta el Édouard Philippe kormányfő a Journal du Dimanche-nak. Az egyik a párizsi rendőrőrsöket világítja át, a másik pedig azokat a titkosszolgálatokat, amelyek feladata a terrorellenes harc. Philippe hozzátette, elsőbbséget élvez a kormány számára a belső fenyegetés feltárása. Kedden Emmanuel Macron köztársasági elnök jelenlétében megemlékezést tartanak a merénylet helyszínén, a párizsi prefektúrán. A gyászszertartásról hétfőn közölnek részleteket.