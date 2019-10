Huszonkilenc magyar érem a budapesti úszó világkupán

Új szezon, új remények, ámbátor a papírforma alapján majdhogynem egyesélyes a női kézilabda Bajnokok Ligája.

A hétvégén rajtolt női kézilabda Bajnokok Ligájának nem az a legizgalmasabb kérdése, hogy melyik csapat nyeri, hanem az, hogy a Győr el tudja-e veszíteni? A helyi csapat a sportág olyan elementáris erejű emberi és szakmai koncentrációját képviseli, ami jelenleg egyedülálló a kontinensen. A pályán és azon kívül is minden téren megújították a kézilabdát, és Győrben egy profi focicsapat üzemeltetéséhez hasonló felépítményt működtetnek. Tavaly veretlenül nyerték meg immár ötödször a sorozatot, amire idén is legalább ekkora a sansz. Pedig az ellenfelek sem tétováznak, veszettül igazolnak, de amit a Danyi Gábor vezette Győr tud, az ma más szint, mint amit a többiek felmutatnak.

A másik zöld-fehér csapat, a Ferencváros más utat jár, jellemzően a magyar tehetségek beépítésével foglalkozik, ami a válogatott szempontjából sorsdöntő. Mert amíg Győrben a skandináv, francia légió viszi a prímet, addig a népligetiek hazaiból igyekeznek főzni. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy idén sikerül majd az áttörés, a Final Fourba jutás, de sokatmondó az Európai Kézilabda-szövetég szavazása, amelyen az FTC-ben játszó fiatalokat nevezték meg a sportág legnagyobb reménységeinek.

A nyitófordulóban az FTC a BL előző négyes döntőjében érdekelt norvég Vipers Kristiansand otthonában vizitált. Az előző szezonban Kovacsics Anikó utolsó másodperces szenzációsan szemfüles góljával sikerült kicsikarni a győzelmet, a visszavágón ugyanakkor már nem bírta tartani a csapat a lépést a szélvészgyors riválissal. Ez most is csak egy darabig ment, ámbátor magabiztosan kezdett a Ferencváros, 18 percen át hol egy, hol két góllal vezetett. Ekkortájt azonban pontatlanná vált a vendégek játéka, s a norvég együttes a szünetig 16-11-re ellépett.

A norvég sajtóban megjelent hírek szerint súlyos térdsérülést szenvedett a négyszeres BL-győztes és exgyőri világklasszis beálló, Heidi Löke, ehhez képest az öt-hathónapos kihagyás helyett ott sertepertélt a pályán. Nem is akárhogy, végül nyolc góllal szórta meg az FTC-t.

Egyszer még ötgólnyira feljött a budapesti csapat, közelebb viszont már nem bírt kerülni, volt, hogy a norvégok már kilenccel is vezettek (28-19). A vége: Vipers Kristiansand (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31-22. Némi siker, hogy az FTC legjobbja, Háfra Noémi tíz góllal zárt. És az is az, hogy Szekeres Klára visszatért a szülés után, illetve két tini, Pásztor Noémi és Bánfai Kíra is bemutatkozott a Bajnokok Ligájában.

A címvédő Győri Audi ETO KC vasárnap a svéd IK Sävehof csapatát fogadta, és nem csak a teljesen egyoldalú egymás elleni mérleg (4 meccs, négy hazai győzelem), hanem maga a meccs is ugyanilyen egysíkú lett. A Győr csak bemelegített az idényre: Győri Audi ETO– Sävehof 35-23.