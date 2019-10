Zen lett a világ legjobb romkutató kutyája

A hatéves malinois fajtájú romkutató kutya, Zen lett a legjobb a franciaországi Villejust-ben rendezett 25. IRO Mentőkutya Világbajnokságon.

Megnyerte a romkutatás versenyszámot a franciaországi Villejust-ben rendezett 25. IRO Mentőkutya Világbajnokságon a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság színeiben versenyző, Pannon Kutyás Kutató-Mentő Csapat tagja, Belényi Beatrix és kutyája, Zen, a hatéves malinois fajtájú vizsgázott terápiás és mentőkutya.

Zen a sajátos nevelési igényű gyerekek kutyaterápiás foglalkozásán a kőbányai Fecskefészek Bölcsődében Fotó: Mónus Márton / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

A szeptember végén rendezett versenyen huszonnégy ország ötvenkilenc csapata mérte össze tudását. Magyarországot, bár tíz kutya és vezetője utazott ki, kilencen képviselték, az egyik kutya ugyanis megsérült és visszalépett. A magyar csapat tagjai rom- és területkutatás versenyszámban indultak, és teljesítették az engedelmességet, fegyelmezettséget, ügyességet tesztelő pályát is. A viharos időjárás mellett a kutatásra váró erdős terület nagysága, illetve a romterület nehézsége is komoly feladat elé állította a versenyzőket, ahogy az egy valós katasztrófa esetén egyébként is lenne.