Világháborús bombát találtak Iváncsán

A felvételen állítólag egy jelölt mesél arról, hogy megfizetik az indulásért, az Új Lendület kampányát pedig a fideszes kampányfőnök igazgatja.



„Miskolc történetének talán legnagyobb választási csalására fényt derítő hangfelvétel került szerkesztőségünk birtokába” – ezzel a felütéssel jelent meg vasárnap cikk a Hírklikk.hu oldalon. A közzétett, megvágott felvételen a portál forrása szerint az hallható, amint Tóth Ákos önkormányzati képviselőjelölt arról beszél, hogy nem akar nyerni, megfizették az indulásért, valamint hogy az egészből semmi baja nem lehet, meg tudják védeni, mert nem független az ügyészség. A Hírklikk.hu egy későbbi cikkéből már az is kiderül, Bazin Levente ellenzéki önkormányzati képviselőjelölt készítette a felvételt. Úgy magyarázza azt:

„ez az orosz módszer: a választáson elindulnak civil szervezetek, akiket Putyin pénzel vagy támogat, és ezek hülyítik az embereket”.

A csak látszólag civil szervezet itt az Új Lendület. Ennek polgármesterjelöltje fizette meg állítólag Tóthot, hogy induljon, illetve ő maga is pénzt kap. Az az állítás is elhangzik, hogy Kopcsó kampányfőnöke ugyanaz a Zárug Péter Farkas, aki a Fidesznél is hasonló szerepet tölt be.



Feljelentést tesznek

„Kamujelöltek” indulhatnak pénzért a Fidesz érdekében a választáson, amire egy hangfelvétel utal, az MSZP és a Jobbik ezért feljelentést tesz – mondta a két ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfőn sajtótájékoztatón, a miskolci városháza előtt. Varga László (MSZP) és Jakab Péter (Jobbik) kijelentette:

választás rendjének megsértése alapos gyanúja miatt tesznek feljelentést a rendőrségen.

A hangfelvétel egy nagyon komoly választási csalásról és annak előkészületéről tanúskodik – közölték. Hozzátették: Miskolcon nem ez az első eset, a korábbi országgyűlési és önkormányzati választásokon is előfordult hasonló. A képviselők szerint a Fidesz mesterkedéséről van szó, az álcivil szervezettel zavart keltenének és a választók akaratát befolyásolnák. A felvételt meghallgatva, elemezve világos, hogy több bűncselekmény elkövetése is felmerülhet, közölték, és azt várják Alakszai Zoltán fideszes polgármesterjelölttől, hogy árulja el, mennyibe is kerül az adófizetőknek egy kamujelölt indítása.



A szocialista országgyűlési képviselő jelezte, arra kérik a miskolciakat, hogy ha bárki választási csalást tapasztal és tudja dokumentálni, juttassa el hozzájuk a bizonyítékot. Egymillió forintot ajánlanak fel annak a „nyomravezetőnek”, aki bizonyítékkal szolgál arra, hogy a választás napján csalás történhetett, hiszen ez bűncselekmény.