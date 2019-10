Donald Trump nyolc évi adóbevallását követeli egy New York-i bíró

Trump válaszul elnöki utasításban függesztette fel a bírói rendelkezést, és a radikális baloldaliak befolyását emlegette.

Egy New York-i szövetségi bíró hétfőn elrendelte Donald Trump elnök adóbevallásának benyújtását nyolc évre visszamenőleg - írja az MTI. A bíró, Victor Marrero visszautasította Donald Trump korábbi érvelését, miszerint elnökként mentességet élvezne büntetőjogi vizsgálatok alól. Döntését indokolva Marrero visszataszítónak nevezte, hogy az elnök mentességre hivatkozik.

„A bíróság nem tartja elfogadhatónak az elnöki mentességről alkotott azon elképzelést, amely a törvények fölé helyezné az elnököt” - fogalmazott Marrero.

Donald Trump a bírói döntés megjelenése után ügyvédjei révén azonnal fellebbezést nyújtott be a manhattani szövetségi fellebbviteli bíróságon, amely rövid utasításban felfüggesztette a bírói döntés végrehajtatását.

Trump ügyvédjei azzal érveltek, hogy a mindenkori amerikai elnök az alkotmány értelmében mentes az ilyen jellegű vizsgálatoktól, amelyekre csakis azután kerülhet sor, amikor már távozott a hivatalából. „A radikális baloldali demokraták minden téren kudarcot vallottak, így most New York állam és New York városának helyi demokratáit nyomják előtérbe” - írta a Twitteren Trump Marrero döntése után. Trump hozzáfűzte: „soha egyetlen elnökkel sem történt meg korábban ilyesmi. De még csak hasonló sem” - fogalmazott mikroblog-bejegyzésében. Amerikai sajtójelentések szerint Trump ezzel egyidejűleg annak is próbálja elejét venni, hogy a német Deutsche Bank kiadja az üzleti ügyeire vonatkozó dokumentumokat, köztük adóbevallási papírjait is. Ezeket nem bíróság, hanem a szövetségi képviselőház több bizottsága kérte be.