CEU-rektor: Maradunk Budapesten is, nem húzzuk le a rolót

Mintegy 300 diák kezdte meg tanulmányait a Közép-európai Egyetem (CEU) bécsi kampuszán. Magyarország gazdasági és tudományos szempontból is veszített.

Szabadság nélkül nincs demokrácia. A CEU mindig is kiállt a demokratikus társadalmi értékek mellett, az utóbbi időben emiatt sok gondunk volt Budapesten – mondta hétfő délután Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora az egyetem bécsi kampuszának megnyitása alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: noha kényszerítették őket arra, hogy amerikai akkreditációjú képzéseiket az osztrák fővárosba helyezzék át, Bécsben is otthon érzik magukat. – De maradunk Budapesten is, nem húzzuk le a rolót. Az Orbán-kormánnyal szembeni kapituláció nem opció – fogalmazott.

Az egyetem vezetése azt követően döntött a bécsi terjeszkedés mellett, hogy a magyar kormány úgy módosította a felsőoktatási törvény külföldi egyetemekre vonatkozó rendelkezéseit, hogy annak egyedül a Soros György által alapított CEU ne tudjon megfelelni. Ennek ellenére az egyetem mindent megtett azért, hogy eleget tegyen az előírásoknak: székhelyállamukban, New York államban is képzéseket indítottak a Bard College-dzsal együttműködve, és már egy államközi megállapodás is az asztalra került New York állam és Magyarország között – amit a magyar kormány egyoldalúan mind a mai napig nem hajlandó aláírni.

A CEU nem kockáztatta, hogy Magyarországon esetleg törvénytelen működéssel vádolja a kormány, így kerülhetett sor a bécsi kampusz megnyitására, ami Ignatieff elmondása szerint mintegy 200 millió eurójába került az egyetemnek. Idén 600 új diákot vettek fel, közülük 300-at a bécsi képzésekre. Jövőre viszont már valamennyi CEU-s hallgató az osztrák fővárosban kezdi meg tanulmányait – erről már Fodor Éva, az egyetem rektorhelyettese beszélt. Lapunk kérdésére elmondta: Budapesten csak a doktori hallgatók maradnak, de ez nem jelenti azt, hogy kiüresedik a Nádor utcai épület: kutatásaikat és más kulturális, tudományos tevékenységüket Budapesten is folytatják.

A most kezdődő tanévben a diákok is ingázni fognak Bécs és Budapest között, tanáraikkal együtt. A CEU egyik horvát diákját, Roko Kostant ez nem zavarja. Mint mondta, többször járt már Budapesten és nagyon tetszik neki a város – a CEU elüldözését viszont sajnálatosnak tartja. Ugyanakkor hisz abban, hogy az új amerikai és bécsi kampuszokkal kiegészítve a CEU az eddiginél is tekintélyesebb nemzetközi felsőoktatási intézménnyé válhat. A kazahsztáni Kamila Auyzeova életében pedig fordulópontot jelentett a bécsi kampusz megnyitása: amikor értesült róla, akkor döntötte el, beadja jelentkezését.

– A CEU költözésével Budapest tudományos, intellektuális és gazdasági szempontból is veszített – mutatott rá Liviu Matei, az egyetem másik rektorhelyettese. Ignatieff hozzátette: ami az egyetemmel történt, csak egy minta része, ami nem a CEU-val kezdődött és nem is a CEU-val fog befejeződni. – Az egész folyamat az egypártrendszer megszilárdulását jelképezi. Emiatt minden európainak aggódnia kellene – zárta szavait a rektor.