Szabad szemmel: Orbán vadul fegyverkezik, és ennek a németek nagyon örülnek

Nem viccelünk, az amerikai elnök tényleg így jellemezte magát, miközben azt ígérte, hogy eltörli a török gazdaságot.

Donald Trump amerikai elnök a gazdasága teljes tönkretételével és megsemmisítésével fenyegette meg Törökországot hétfői Twitter-bejegyzésében . Az elnök hangsúlyozta:

„amennyiben Törökország olyan lépést tesz, amelyet kimagasló és páratlan bölcsességem alapján megengedhetetlennek ítélek, abban az esetben tönkreteszem és eltörlöm a török gazdaságot”.

A törökök harcra készülnek, az USA kivonul Szíriából

A Fehér Ház vasárnap este közleményben jelentette be, hogy nem támogatja a várható török hadműveleteket Észak-Szíriában, és - ahogyan Stephanie Grisham szóvivőnő fogalmazott - "nem is bonyolódik bele". Az amerikai katonák hétfőn meg is kezdték a kivonulást Szíria északkeleti vidékeiről.

Törökország a hét végén csapatokat és fegyvereket vont össze a Szíriával szomszédos határra azt követően, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, országa hadműveleteket indít az Egyesült Államok által támogatott kurd fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellen. Az elnök leszögezte: abban az esetben teszi tönkre a török gazdaságot, ha Recep Tayyip Erdogan török államfő "megengedhetetlen" hadműveletet hajt végre.A Pentagon hétfőn közleményben erősítette meg, hogy az Egyesült Államok nem helyesli Törökország várható offenzíváját, és az amerikai hadsereg semmiféle módon nem támogatja ezt katonailag.

"A védelmi minisztérium - mint ahogyan az elnök is - világossá tette Törökország számára, hogy nem helyeseljük a török hadműveletet Észak-Szíriában. Az Egyesült Államok hadereje nem támogat ilyen hadműveletet és nem is bonyolódik bele" - fogalmazott közleményében Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője. Hozzátette azt is: Mark Esper védelmi miniszter és Mark Milley, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője tudatta török partnereivel, hogy "egyoldalú akciók kockázatot jelentenek Törökország számára". Az amerikai és az orosz védelmi miniszter hétfőn telefonbeszélgetést folytatott egymással, értesülések szerint az amerikai fél kezdeményezésére. A beszélgetés tartalmáról semmilyen részletet nem hoztak nyilvánosságra. Donald Trump döntését a saját pártjában is éles bírálatokkal illették. Több tekintélyes republikánus politikus ellentmondásosnak minősítve Triump döntését, arra hívta fel a figyelmet: az elnök ezzel lényegében lehetővé teszi Törökországnak, hogy lerohanja Észak-Szíriát és akár meg is semmisítse az Egyesült Államokkal szövetséges kurd milíciákat.



Trump szövetségesei is kiborultak

Lindsey Graham, a Trump szoros szövetségeseként számon tartott dél-karolinai republikánus szenátor Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott: "ha a sajtójelentések pontosak, akkor katasztrófa van születőben". A politikus azt jósolta, hogy a szíriai kurdok Bassár el-Aszad szíriai elnökkel és Iránnal szövetkezhetnek, megromolhat Törökország és az amerikai kongresszus közötti viszony, és nem utolsó sorban visszatérhet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet is. "A kurdok cserbenhagyása foltot ejt Amerika tisztességén" - írta a mikroblogban. Graham nyilatkozott a Fox televíziónak is. Leszögezte: "a legnagyobb hazugság az, hogy az Iszlám Államot legyőztük". Marco Rubio, floridai republikánus szenátor - szintén a Twitteren - "súlyos hibának" minősítette a Fehér Ház döntését, amelynek szerinte "Szírián túlmutató következményei lesznek". Liz Cheney wyomingi republikánus képviselő "katasztrofális hibáról" írt mikroblogjában. "Ez a döntés figyelmen kívül hagyja 2001. szeptember 11-e tanulságait. Több ezer mérföldnyire lévő terroristák ezeket a biztonságos fészkeket arra tudják és fogják is használni, hogy támadásokat indítsanak az Egyesült Államok ellen" - írta Cheney. Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet arra mutatott rá, hogy az Egyesült Államoknak mindig támogatnia kell szövetségeseit, ha azt várja el, hogy ők is támogassák az Egyesült Államokat.