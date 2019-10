Válasz Online: Borkai ügyvédje 40 millió forintnyi fizetést intézett a polgármester fiának a semmiért

Három éven át biztosan havi egymillió forint fizetést kapott Borkai Ádám egy olyan cégtől, aminek nem volt bevétele.

A Borkai-botrány érintettjeként

a luxusjachton szintén prostituáltak között mulató Rákosfalvy Zoltán

Akonia Ingatlanforgalmazó Kft.

vett saját céget

megismert,ügyvéd aktívan menedzsel egy olyan céget, ami valószínűleg csak azért létezik, hogy annak kasszájából havi egymillió forintnyi bért kapjon Borkai Zsolt fia, a társaság ügyvezetője - írja a Válasz Online . A luxemburgi hátterűRákosfalvy hivatalos győri címén van bejelentve: a lap szerint az állami kaszinókoncesszió-kiosztáson jókorát szakító ügyvéd pedig nemcsak befogadta, de aktívan menedzseli is ezt az offshore-talapzatra épített vállalkozást. A Válasz Online szerint az Akoniát csak Borkai Zsolt fia, Borkai Ádám havi egymillió forintnyi bérének kifizetése miatt tarthatják fenn. A jelenleg 24 esztendős Borkai Ádám ugyanis már legalább négy éve, 2015 végétől ügyvezető, de az Akoniának 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban sem akadt egyetlen fitying bevétele sem – azaz a vállalkozás lényegében funkciótlan –, ám az ügyvezetőnek járó luxusbért mindig folyósították. Minden jel arra utal tehát, hogy a tulajdonos csak azért öntött pénzt a társaságba, hogy legyen mit kiutalni Borkai Zsolt fiának. Ez az utóbbi három teljes évben 12-12-12 millió forintot jelentett, vagyis - beleszámolva 2015 végét is - tavaly decemberig már közel 40 milliót. A lap lehetségesnek tartja, hogy Borkai Ádám máig kapja a havi apanázst a cégtől, de ez csak a 2019-ről szóló pénzügyi beszámolóból fog kiderülni biztosan. A Válasz Online azt is írja, hogy a polgármester egyik lánya szűk öt évvel ezelőttSzabó Ervintől, akiről az ügyben szivárogtató "Ez Az Ördög Ügyvédje" blog azt állítja, hogy Borkai és Rákosfalvy mellett szintén ott volt a jachton. Bár Szabó nem látható az eddigi képeken és felvételeken, ő adta el Borkai Zsolt Petra nevű lányának a lovászpatonai székhelyű Királysarok Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-t. A társaság hivatalos kézbesítési címe pedig máig megegyezik Szabó éttermének központi elérhetőségével. Mint ismert, a szivárogtató blog szerint Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere többek között ügyvédje, prostituáltak és kábítószer társaságában szórakozott egy jachton tavaly pünkösdkor. A "félreérthetetlen pózban" leleplezett polgármesterről fotók és videófelvétel is készült, a blog pedig további, immár korrupcióval kapcsolatos információkat ígér. Borkai Zsolt a kezdetekben tagadta a vádakat, hétfőn viszont azt nyilatkozta az ügyben, hogy hibázott, és megbánta tettét, de nem mond le polgármesteri tisztségéről, és polgármester-jelöltként sem lép vissza az önkormányzati választásokon.