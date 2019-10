Nem csoda, ha fázott reggel, megdőlt a hidegrekord

10 millió forintot fizettek a pityókáért, jól járt Kézdiszentlélek polgármestere és családja.

Az önkormányzati választások köré szervezett krumpliosztások kapcsán azt írja a 444 , hogy Újbudán minden év őszén csinál ilyet a fideszes városvezetés, de mivel az ezzel kapcsolatos idei adatok még nincsenek fönt az interneten, ezért a lap a korábbi évek szerződései között kutakodott. És talált is néhány érdekességet. A kedvezményes burgonyavásáron tavaly is csak 300 forintot kellett fizetni az újbudai lakosoknak 10 kiló krumpliért. Az Újbudára rendelt krumpliért mindenestül 10 millió forintot fizetett ki az önkormányzat az adófizetők pénzéből került, és az üzleten 6 millió forintot bukott a városrész. A burgonyát egy erdélyi vállalkozótól szerezték be, aki történetesen Kézdiszentlélek polgármesterének a lánya. Kézdiszentlélek Újbuda testvértelepülése. A lap azt is megemlíti, hogy az uniós LEADER vidékfejlesztési programban eddig három sikeres, Kézdiszentlélekhez kötődő pályázat zajlott le: az első esetben Balogh Kinga, a polgármester egyik lánya nyert el támogatást mezőgazdasági gép beszerzésére, a másodikban Marthi Jenő fiatal gazda, Balogh Tibor veje (a polgármester másik lányának férje) kapott támogatást, míg a harmadik esetben maga a község kapott pénzt zöldövezet létrehozására és népviselet vásárlására. A polgármester lánya és veje is a helyi néptáncegyüttes tagja - tette hozzá a 444.