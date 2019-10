Hét világ, egy bolygó - Bemutatták David Attenborough új sorozatát

Október második részében kezdi vetíteni a BBC a 93 éves természettudós legújabb, vélhetően a korábbiakhoz hasonlóan nagy hatású sorozatát.

Bár a Hét világ, egy bolygó című sorozatot csak a hónap második felében vetíti a BBC, a bemutatót már megtartották a londoni Leicester téri moziban. A 93 éves természettudós sorozata minden eddigieknél tragikusabb képet fest a bolygónkról, nem véletlenül: a készítőknek az a célja, hogy mindenkiben tudatosuljon az éghajlati vészhelyzet súlyossága – írta az Index

A sorozat nemcsak azt mutatja be, hogy az emberiség hogyan teszi tönkre a Földet, de pozitív példákat is mutat, hogyan élhetünk békességben a környezetünkkel. David Attenborough a bemutatón azt mondta, a sorozat a biodiverzitást és a földi élet sokféleségét ünnepli, de felhívja a figyelmet a kihívásokra is.

Az epizódokat több mint 1500 ember négy éven keresztül készítette. Drónfelvételek segítségével olyan soha nem látott jeleneteket is sikerült lefényképezni, mint ahogy a jegesmedvék összefognak a beluga bálnák vadászatához.

A BBC azt reméli, hogy az Attenborough által narrált sorozatokhoz hasonlóan ezek az epizódok is nagy hatással lesznek a nézőkre.