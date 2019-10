Nőket, gyerekeket gázolt el egy autós Kispesten

Az első fokú ítélet ellen az ügyész, a vádlottak és védőik is fellebbezést jelentettek be.

A bíróság kedden hirdetett ítéletet a nyéstai emberölési ügyként ismertté vált büntetőperben, melyben egy vascsővel vertek agyon egy idős asszonyt, hogy tőle pénzt és élelmiszert szerezzenek - tudatta honlapján a Miskolci Törvényszék. A bíróság által megállapított tényállás szerint az öt fős társaság tagjai – három férfi és két nő – ugyanazon borsodi településen éltek, az egyik nő jól ismerte a nyéstai sértettet és annak szokásait is, többször kért tőle kölcsön. A vádlottak 2017. április 9-én egymás társaságában tartózkodtak, amikor az egyik nő arra panaszkodott, hogy ha rövid időn belül nem tud pénzt szerezni és élelmiszert vásárolni, akkor a hatóságok elveszik tőle a gyerekeit. A társaság ekkor úgy döntött a sértett idős asszonytól fognak pénzt szerezni, indulás előtt azonban a II. rendű vádlott férfi egy vascsövet vett magához. A sértett a nyári konyhában aludt, amit a vádlottak a ház mögött található kert felől közelítettek meg. A két nő kint maradtak figyelni az utcát, nehogy valaki megzavarja őket, míg a három férfi bement a sértetthez. Az idős asszony felébredt a zajra, így a II. rendű vádlott azonnal nekiesett és ütni kezdte a vascsővel, mindaddig míg végül nem mozdult. A sértett az elszenvedett koponyasérülések következtében a helyszínen életét vesztette. A három férfi ezután átkutatta az ingatlant, ahonnan élelmiszereket és néhány tízezer forint készpénzt hoztak el, majd a zsákmány szétosztását követően távoztak a helyszínről. Amikor hazaértek észlelték, hogy a bántalmazás során használt vascsövet a helyszínen hagyták, így még aznap este visszamentek érte, majd azt, egy lakatlant telken található kútba dobták. A bíróság a vádlottakat nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek. Az ítélet szerint az emberölést a sértettet vascsővel bántalmazó férfi tettesként, míg a további vádlottak bűnsegédként követték el. A bíróság a vádlottakat szabadságvesztésre ítélte, a sértettet vascsővel bántalmazó férfival szemben 20 év, a további terheltekkel szemben 12-18 év fegyházbüntetést szabott ki. A bíróság ítélete ellen a vádlottak és védőik, valamint az ügyész is fellebbezést jelentettek be. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. A bíróság a vádlottak letartóztatását fenntartotta.