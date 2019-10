Három tagország csatlakozik a menekültek önkéntes elosztását célzó máltai egyezséghez

Az amerikai elnök azután áradozott a remek kapcsolatról, hogy hétfőn még a török gazdaság teljes elpusztításával fenyegetőzött. Új üzenetében megvédte a kurdokat is.

Nem hagyják magukra a szíriai kurdokat - ez Donald Trump keddi bejelentésének legerősebb (igaz, a trumpi külpolitika ismeretében bármikor felülírható) állítása. Az elnök Twitter-oldalám megerősítette, hogy az amerikai katonák valószínűleg elhagyják Szíriát, de - mint fogalmazott: "szó sincs róla, hogy magukra hagynánk a kurdokat, akik különleges emberek és kiváló harcosok" – és Washington anyagi eszközökkel és fegyverekkel támogatja majd őket.

Trump kitért Törökországra is, és 180 fokos fordulattal „nagyon jónak” minősítette az amerikai-török viszonyt, kiemelve a jó kereskedelmi kapcsolatokat, megemlítve, hogy a szíriai Idlíb tartományban török segítséggel sikerült életeket menteni, és Ankara segített abban is, hogy Andrew Brunson amerikai lelkipásztor épségben visszatérhessen az Egyesült Államokba. Trump ugyanakkor leszögezte: Törökország, ahol nagy lélekszámú kurd közösség él, tisztában van azzal, hogy „bármilyen szükségtelen és nem kikényszerített”harc feldúlja majd a gazdaságát, és árt nagyon törékeny nemzeti valutájának.

A Fehér Ház vasárnap este közleményben jelentette be, hogy nem támogatja a várható török hadműveleteket Észak-Szíriában, és - ahogyan Stephanie Grisham szóvivőnő fogalmazott - „nem is bonyolódik bele”. Az amerikai katonák hétfőn meg is kezdték a kivonulást Szíria északkeleti vidékeiről. A Pentagon szintén hétfőn azt erősítette meg, hogy az Egyesült Államok nem helyesli Törökország várható offenzíváját, és ezt az amerikai hadsereg semmiféle módon nem támogatja katonailag. Jonathan Hoffman, a Pentagon szóvivője közölte, hogy Mark Esper védelmi miniszter és Mark Milley, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője tudatta török partnereivel, hogy „egyoldalú akciók kockázatot jelentenek Törökország számára”.