Riasztották a honvédség Gripenjeit

A győri ellenzék tüntetés szervez, a Jobbik pedig feljelentést tesz a polgármester-botrány miatt, amelyben megint újabb gyanús részletekre derült fény.

Feljelentést tesz az ügyészségnél Borkai Zsolt győri polgármester szexvideója miatt a Jobbik. Egyebek mellett annak kivizsgálását kérik, hogy történt-e szexuális kényszerítés, hivatali visszaélés és kábítószer birtoklás. A Jobbik Horvátországban is feljelentést tesz, hogy az ottani hatóságok is tisztázzák, sértettek-e kábítószerrel és prostitúcióval kapcsolatos szabályokat Borkai Zsolték. Közben a győri ellenzék bejelentette: közösen szerveznek tüntetést a városban a botrányos, korrupciógyanús ügyek miatt a választás előtt egy nappal, szombaton. A megmozdulás rendezői szerint nem szabad szó nélkül hagyni, hogy a szexpartikra járó Borkai és ügyvéd barátai évente milliárdokat lopnak el a győriektől. A tüntetésre készülők indulata aligha csitul szombatig, hiszen nap mint nap újabb információk derülnek ki a Borkai körüli szövevényes cég- és kapcsolati hálóról. A Karibi-térségben bejegyzett off-shore cég rejti azokat a magánszemélyeket, akik a Győr melletti Audi-földek eladásából és egy városi parkolóház ügyletből származó milliárdokat zsebre vágták –a luxemburgi cégadatbázisból. Az Audi-földekről többször írtunk már: Borkai barátja, az adriai szexvideóban is szereplő ügyvéd, Rákosfalvy Zoltán 2012-ben sorra vásárolt fel földeket, amikor a gyár bővíteni akarta logisztikai bázisát. A területet az önkormányzat előzékenyen átminősítette ipari ingatlanná, így a földek végül jókora haszonnal kerültek az Audihoz. A milliárdos haszon első körben a luxemburgi SR Group-hoz került. A cégről időközben annyi kiderült, hogy Rákosfalvy és szintén Borkai üzleti köréhez tartozó Somogyi János nagyvállalkozók voltak az igazgatói. A cég egy másik, luxemburgi cégen keresztül a két, Brit Virgin szigeteki off-shore vállalkozáshoz tartozik. Vagyis a győri közkassza helyett a két egzotikus cég tulajdonosai zsebében landoltak az SR Group magyar leányvállalatából felvett, évente 150-400 millió forint közötti osztalékok. A hvg.hu szerint ennek a két off-shore cégnek az ismeretlen tulajdonosai lettek a haszonélvezői – hosszú magyar és luxemburgi céghálózat végén – egy győri parkolóház-ügyletnek. Az ingatlant a győri önkormányzat vette meg az ismeretlen tulajdonosoktól 1,2 milliárd forintért. Az egzotikus helyekre bejelentett tulajdonosokon túl a két történetben az a közös, hogy a Borkai Zsolt közvetlen üzleti támogatói „segítették elő” az ügyleteket. Győrben olyannyira összenőtt a Borkai körüli üzleti világ, hogy – mint azt– az önkormányzat könyvvizsgálója kezeli Rákosfalvy kaszinóinak számláit. Emellett ez könyvvizsgáló a péri reptér a könyvelője: a szexvideót közzétevő blog szerint Borkaiék innen indultak Rákosfalvy magángépén az adriai luxusjachtos szexpartira. Az márhogy a Borkai körül sokat kereső győri üzleti körnek köszönhetően a polgármester fia havi 1 milliós fizetéshez jutott látható munkavégzés nélkül. Borkai lányáról pedighogy az önkormányzatnak szervezett rendezvényeket, és céget vett apja egy másik, a szexvideón szintén felbukkanó barátjától.azt is észrevette, hogy a polgármester feleségét kapcsolattartóként tüntették fel egy győri önkormányzati cégnél.