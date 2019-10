Bajai példa a sajtóegyenlőtlenség elleni harcban

Amelyik városban az ellenzék nyer, ott a kormánypártokat törvénysértőn kiszolgáló önkormányzati médiumok főszerkesztői akár milliós kártérítést fizethetnek.

A Baján szerkesztett Bácskai Napló például aránytalanul több lehetőséget biztosít a kormánypárti képviselőjelölteknek a megszólalásra, mint az ellenzéknek. A kéthetente, 36 ezer háztartásba bedobott újság szeptember 19-ei számában 21-szer, az október 3-ai számában pedig 33-szor több említése van a kormánypártiaknak, mint a közösen induló kihívóknak, a Sikeres Bajáért Egyesület jelöltjeinek. Legalább is ezt állítja a civil szervezet képviselője, Hajdú Miklós, aki emiatt kifogást nyújtott be a területi választási bizottsághoz. Hajdú azt indítványozta, állapítsák meg, hogy az újság – aminek gazdája a városi önkormányzat tulajdonában lévő Baja Marketing Kft. – megsértette a választási törvényt. A képviselő azt is kérte, hogy a bizottság tiltsa el a lapot a további törvénytelenségtől és bírságolja meg a leírt gyakorlatért. A bizottság szerdán elutasította kifogást, ezért Hajdú fellebbez a döntés ellen. Hajdú Miklósnak van rutinja az efféle ügyekben, hisz a 2014-es és a 2018-as parlamenti választáson is szót emelt amiatt, hogy a bajai önkormányzat médiumai a Fidesz-KDNP jelöltjeit favorizálták, és az ellenzék alig kapott szót. Mindkét ügy egészen a Kúriáig jutott, s a legfőbb bírói grémium igazat adott az ellenzéki politikusnak. Ezért mindkétszer megbírságolták a Baja Marketing Kft.-t, előbb 3,8 majd 2,3 millió forintra. A kft. ki is fizette a bírságot, ám nem vonta felelősségre a cég és a lap vezetőit a kft.-nek kárt okozó szándékos törvénysértésért. Mindezt eltűrte a kormánypárti irányítású bajai képviselő-testület. A fentiek okán Hajdú Miklós márciusban feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával, mivel az ellenzéki képviselő úgy látja, a kft. és az újság vezetője felelős a törvénysértésért, és amikor helyettük a kft. fizetett, akkor az ügy illetékesei herdálták az önkormányzat vagyonát. Bármilyen eredményt is hoz a nyomozás, a bajai képviselő jogi harca példát adhat más városoknak. Köztudott, hogy a Fidesz által irányított települések önkormányzati médiumai a bajaihoz hasonló arányban adnak helyet a kormánypárti, illetve az ellenzéki jelölteknek. Ha más városokban is bírósághoz fordul az ellenzék, akkor aligha kétséges, hogy a bajai ügyekben hozott Kúria-állásfoglalások alapján másutt is nyer majd az ellenzéki beadvány. Amelyik városban pedig az ellenzék győz az önkormányzati választáson, ott az új településvezetés behajtja a bírságot a lapot kiadó cég és az újság vezetőin, mert a választási törvény sajtóban történő megsértése – még ha felsőbb parancsra is cselekedtek – az ő felelősségük. A törvénysértést kimondó jogerős ítélet pedig arra is lehetőséget teremt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lapkiadó cégek és újságok vezetőitől rendkívüli felmondással, végkielégítés nélkül köszönjenek el.