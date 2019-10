Magányt okozhat az erőszakos környezet

A tengeri szauruszfaj első, Ausztria területén talált lelete és az első krétakori tengeri hüllőmaradvány a teljes alpesi térségen – közölték a Bécsi Természettudományi Múzeum (NMH) munkatársai a Cretaceous Research című szaklapban.

Alexander Lukeneder paleontológus tudományos szenzációnak nevezte a felfedezést. Az NMH paleontológiai kutatása keretében az Ebensee közelében lévő úgynevezett Langbath-zónában fedeztek fel egy fogat egy olyan kőzetrétegben, amely 132 millió éve, az alsó kréta földtörténeti korban rakódott le.

„Nem ismertem fel rögtön, mi volt az és elcsomagoltam a leletet. Egy kollégám, Nyikolaj Zverkov, az Orosz Tudományos Akadémia munkatársa azonosította, hogy ez egy plioszaurusz foga” – mondta el Lukeneder.

A plioszauruszok a Sauropterygia alrendbe tartozó uszonyos gyíkok. A tengerben élő hüllők rövid nyakkal és hosszúkás koponyával rendelkeztek. Legismertebb képviselőjük az akár tíz méteresre is megnövő Liopleurodon volt.

„A plioszauruszok ezen csoportjának szájában 60-100 hegyes, a krokodilokra jellemző fog sorakozott, koponyájuk akár 2-3 méter hosszú is lehetett” – fogalmazott Lukeneder, aki az állatok kinézetét a Jurassic Park filmsorozat moszaszauruszaihoz hasonlítja. A lelet egy másfél centiméteres, gyökér nélküli fog. Lukeneder becslése szerint az állat 5-6 méteres lehetett. „A plioszaurusz ammonitákkal táplálkozott, de kora csúcsragadozójaként cápákra is vadászott” – véli a kutató. A fogon ennek megfelelő kopási jelek láthatóak. Mikro-CT segítségével végzett vizsgálatokkal betekintettek a fog belsejébe is, ahol „ősi szuvasodás” nyomai láthatóak.

Az Alpok térségének eddigi egyetlen, plioszaurusztól származó lelete 160 millió évvel ezelőttről, a Jura földtörténeti korból származott. Azt a maradványt Észak-Olaszországban találták. Egymás közt a kutatók Pliosaurier austriacusnak nevezték el az osztrák őshüllőt. A tudósok szerint a Thalassophonea csoport képviselője. Lukeneder meg van róla győződve, hogy a lelőhely tengeri üledékeiben plioszauruszok további maradványait fedezhetik fel. A fog 2020-tól az NHM kiállításán lesz látható.