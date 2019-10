Leállíthatja az eljárást az ügyészség, ha a csaló visszaadja a pénzt

Augusztus elején Kriza Ákos polgármester – aki korábban még újrázni szeretett volna – betegségére hivatkozva bejelentette visszalépését, s maga helyett jegyzőjét, korábbi kampányfőnökét ajánlotta a posztra. Alaxai Zoltán ezt követően furcsa kettős szerepben tűnt fel.

Orbán Viktor az önkormányzati választás előtt öt nappal, kedden, lesötétített üvegű mikrobuszával megállt a miskolci városháza előtt, Alaxai Zoltán jegyzővel – aki egyben a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje is – készített néhány protokollfotót, adott egy rövid interjút a helyi városi tévének, majd továbbment, hátrahagyva azt a zsaroló ízű mondatot, miszerint ő maga „Gyurcsányék jelöltjével” nem tudna együttműködni. Ezzel Veres Pálra, az ellenzéki összefogás közös jelöltjére, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatójára utalt, akit az utóbbi hetekben módszeresen azzal próbáltak lejáratni, hogy Gyurcsány embere. Ennek bizonyítékaként előástak egy bő tizenöt évvel ezelőtti fotót, amin a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke akkori sportminiszterként, vagyis hivatalból felavatja az akkor is Veres Pál vezette gimnázium tornacsarnokát, így a protokollfotókon együtt szerepelnek. A miskolciak egy része Orbán villámlátogatásból azt szűrte le, hogy nagy lehet a baj a városban a kormánypárti jelölt támogatottságával, ha a „nagyfőnök” személyesen segít rá a kampányára. Augusztus elején Kriza Ákos polgármester – aki korábban még újrázni szeretett volna – betegségére hivatkozva bejelentette visszalépését, s maga helyett jegyzőjét, korábbi kampányfőnökét ajánlotta a posztra. Alaxai Zoltán ezt követően furcsa kettős szerepben tűnt fel: noha a törvény szerint a polgármestert akadályoztatása esetén valamelyik alpolgármestere helyettesíti, Miskolcon a jegyző vette át ezeket a feladatokat, iskolát avatott, koszorúzott, gyárat látogatott, s ezzel gyakorlatilag megsokszorozta láthatóságát, amire egyszerű jelöltként egyébként nemigen lett volna módja. Veres Pál iskolaigazgató – aki a választási időszakra szabadságot vett ki – két fontos témával kampányolt: a valódi közbiztonság megteremtésével és azzal, hogy jobban kell támaszkodni a helyi szürkeállományra. Miskolcon is megjelentek az ellenzék esélyeinek csökkentésére hivatott érdekes formációk. Nem sokkal a választások előtt jegyezték be az Új Lendület-et, amely mindjárt polgármesterjelöltet is adott, Kopcsó Gábor személyében. A Munkáspárt egy régi veteránt, Fülöp József Istvánné megyei elnököt indítja, míg a Mi Hazánk a volt jobbikos Pakusza Tibort küldi a csatába. A közös ellenzéki összefogás még a választás előtt kénytelen volt két körzetet feladni: a 19-es számú választókörzetben jelöltjük, Kőhalmi Sándor szeptember 30-án elhunyt, helyette már nem tudtak mást indítani. Az LMP-s Csontos Róbert pedig hétfőn, saját pártja számára is váratlanul bejelentette visszalépését, miközben az azt megelőző órákban még teljes mellszélességgel kampányolt a városban. Indoklása – miszerint csalódott Veres Pálban, aki a DK és a régi MSZP befolyása alatt áll – megegyezik a helyi fideszes propagandaszólamokkal.