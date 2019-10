Új utasterminált építenek a debreceni repülőtéren

Az ellenzéki pártok támogatta civil kihívója akadt a Kaposvárt 25 éve vezető fideszes Szita Károlynak: szakemberek szerint magas részvétel esetén lehet keresnivalója az ellenzéknek.

Kaposvár és Fidesz között régi a szerelem - mondta 2015 októberében, a Modern Városok Program kaposvári szerződésének aláírásakor Orbán Viktor kormányfő, s való igaz, noha az országgyűlési választásokon 2010-ig rendre a szocialisták diadalmaskodtak, a helyiek az önkormányzati voksoláson 1994 óta Szita Károlynak szavaztak bizalmat. Aki október 13-án sorozatban hetedszer nyerné el a polgármesteri címet, és bár a tavalyi országgyűlési és az idei EP-választáson is többen szavaztak az ellenzéki pártokra, mint a Fidesz-KDNP-re, jó eséllyel újrázhat. Figyelemreméltó azonban, hogy míg a kormánypárti egyéni képviselő-jelöltek Fidesz-KDNP-logó alatt indulnak, Szita kampányanyagairól hiányoznak a kormánypártok, vagyis jobban hisz saját népszerűségében, mint a pártokéban. A kampánya amúgy minden újdonságot nélkülöz, a várost ugyanúgy teleplakátolták vele – csak a szlogen változott, most éppen az Összetartozunk! a hívószó –, mint korábban, s persze megjelent a választások előtt megszokott, sokmilliós kiadványa, melyben a befejeződött, a zajló és a tervezett beruházásokat mutatja be – utóbbiak közül sok már évtizedesnél is régebbi ígéret… Ráadásul sok, a Modern Városok Program keretén belül elvileg befejezett építkezésről – uszoda, sportaréna, iskola-felújítások – kiderült, hogy komoly gondok, több hónapos csúszások akadtak a beruházásoknál, a színház pedig el sem készül határidőre. A regnáló polgármesterrel szemben hárman méretik meg magukat, elvileg mindannyian ellenzékiek, bár a korábban hosszú éveken át Szita Károly kabinetfőnökeként dolgozó, ma már bíró Nadrai Norbertről sokan gondolják a városban, hogy igazából az ellenzéki szavazók megosztása miatt indult – amúgy a tavalyi parlamenti voksoláson is csatasorba állt, kevés sikerrel… Az őt indító Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete szinte az utolsó pillanatban jelentette be részvételi szándékát, ehhez képest gyorsan összeszedték a szükséges ajánlásokat, s a kaposfüredi városrészben akár jól is szerepelhetnek. A hajdani SZDSZ-es Pintér Lóránd a Polgári Szabadság Platform színeiben indul, a PSZP tavalyig az Együttben politizált, parlamenti képviselő-jelöltjük 1 százalékot kapott, a párt megszűnésével pedig civil szervezetként állítottak minden körzetben indulót. Az ellenzéki pártok – a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP – a tavasszal alakult Kaposváriakért Egyesülettel kötött szövetséget, s őket támogatja a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa is. Polgármesterjelöltjük, Horváth Ákos vállalkozóként most csöppent a politikába – illetve 2012-ben a Kaposvári Cégszövetség egyik vezetőjeként lépett fel a helyi vállalkozások érdekében, amikor az önkormányzat 2,5-4-szeresére akarta emelni az építmény- és telekadót –, s gyorsan meg is „találták”: egyes ellenzékiek, akik kimaradtak az összefogásból Gelencsér Attila fideszes országgyűlési képviselő emberének titulálták, illetve offshore-lovagozták, miután egyik vállalkozása nem Kaposváron, hanem Újlengyelben alakult. Emellett a városházi trollhadsereg is akcióba lendült, igaz, a választásokhoz közeledve jelentősen csökkent az aktivitásuk, míg a helyi sajtó – beleértve a Mészáros Lőrinc-féle megyei lapot, a Somogyi Hírlapot is – nem vett tudomást a KE jelöltjéről. – A kezdet nagyon meglepett, nem gondoltam, hogy ellenzéki oldalról is támadni fognak – mondta Horváth Ákos –, a folytatásban azonban az ellenzéki szavazók mellett a helyi gazdasági életből, sőt, a hivatalokból is rengeteg biztatást és támogatást kaptam: mindenhonnan jött a visszajelzés, polgármester-váltó hangulat van a városban, elég volt Szita Károly 25 éves uralmából, nem akarnak és nem is tudnak már vele együttdolgozni. A támogatás anyagiakban is testet öltött, rég nem látott ellenzéki kampány zajlik a somogyi megyeszékhelyen, a vállalkozói támogatásoknak köszönhetően például nyolcszáz nagy plakátot tudott kihelyezni a KE, sőt, miután ezeket két éjszaka alatt letépkedték ismeretlenek, pótolni is tudták őket. – Azt vettem észre, az embereknek elegük van a pártháborúskodásból – jegyezte meg Horváth Ákos –, s kifejezetten tetszik nekik, hogy egy civil áll szemben Szita Károllyal. A kampányunk is ezt erősíti: ne a politikai hovatartozás, hanem a szakmai felkészültség legyen a döntő a jövőben, hogy végre sikerüljön beindítani a város gazdaságát, hogy értelmetlen látványberuházások helyett végre valódiak érkezzenek Kaposvárra, politikai haszonszerzés reményében ne adjanak át félkész-használhatatlan projekteket, s próbáljuk megállítani az elvándorlást. De ami a legfontosabb: végre egy olyan nyitott városban élhessünk, ahol a helyieknek van rálátása és beleszólása a történésekbe, nem a fejük felett döntenek mindenről, ráadásul jellemzően egy személyben. Reméljük, van rá igény!