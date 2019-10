Borkai Zsolt rendkívüli sajtótájékoztatót jelentett be, majd gyorsan lemondta

Tüttő Kata, a belváros ellenzéki polgármesterjelöltje bukkant rá a névre a választási névjegyzékben.

A vasárnapi önkormányzati választásra kiadott fővárosi és V. kerületi választói névjegyzékben egy Nikola Gruevski nevű választó is szerepel - írja a 24.hu . A jegyzékekben szereplő hiányos adatok alapján ugyan nem lehet 100 százalékos biztonsággal azonosítani a 49 éves férfit, de tény, hogy nem csak a neve, az életkora is megegyezik a volt macedón miniszterelnökével, aki a börtön elől menekült Magyarországra, itt kapott menedékjogot. A névjegyzék alapján annyi tudható még, hogy a férfi egy lakcím nélküli V. kerületi lakcímkártyával rendelkezik. Tüttő Kata, a belváros ellenzéki polgármesterjelöltje a lapnak azt mondta, hogy az általa megvásárolt névjegyzék alapján küldött ki kampánylevelet a kerület összes választójának, ekkor bukkant rá Gruevski nevére. "A kerületi lakcímkártya birtokában ez a férfi is jogosult lesz leadni egy szavazatot valamelyik főpolgármester-jelöltre, és beleszólhat a Belváros polgármester-választásába is, ami furcsa, amennyiben Orbán Viktor politikai menekült barátjáról van szó" – jelentette ki az MSZP-s politikus. A lap emlékeztet rá, Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, bíróság elé állítottak, majd el is ítéltek, mert 600 ezer euró közpénzből vásároltatott magának egy páncélozott luxus Mercedest. A börtön helyett a szökést választotta, amiben magyar diplomaták is a segítségére lehettek. Jobboldali politikusként régóta jó kapcsolatokat ápol Orbán Viktorral, tavaly novemberben pedig menekültstátuszt kért és kapott Magyarországon. A politikus pontos budapesti címe nem ismert.