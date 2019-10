Sorra mondják le a budapesti világeseményt

Miskolci nagyberuházást jelentett be Szijjártó a kampányhajrában.

Nagy bejelentést tett pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: 16 milliárd forintos beruházással bővíti gyárát a közlekedésbiztonsági eszközöket gyártó, kínai tulajdonú Joyson Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon. És ha az MTI tudósítója nem téved, azt is hozzátette:



A beruházást nagy nemzetközi versenyben sikerült elnyerni, állítja a miniszter. De feltehető, hogy mindenkire rálicitált a magyar kormány, nem csak az adókedvezményekkel és az olcsó munkaerő biztosításával, de az elképesztő összegű, ismeretlen okból készpénzben kifizetett közpénz-ajándékkal is. Amivel továbbra is a bizonytalan jövő előtt álló autóiparhoz köti jövőjét Magyarország: a cég miskolci termékeit külföldi autógyártók vásárolják, Szijjártó szerint 35-en.



A bejelentés alkalmából Miskolc jegyzője, valamint fideszes polgármesterjelöltje, Alakszai Zoltán is felszólalt. Alakszai neve a napokban többször is felmerült: előbb egy hangfelvétel szivárgott ki, ami alapján úgy tűnik, kamujelöltek is javítják választási esélyeit ; majd pedig személyesen Orbán Viktor lendített egyet kampányán . Most többek közt azzal büszkélkedett el, hogy a miskolci oktatást már alárendelték az autóipar pillanatnyi igényeinek: a város a meglévő oktatási intézményekkel lehetőséget kínál arra, hogy európai szinten jegyzett járműipari kutató- és fejlesztőbázissá váljon - mondta.