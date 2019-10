A Magyar Nemzet lemondásra szólította fel Borkait, de gyorsan eltüntették a cikket

Novemberben a városban lesz az orosz atomipari vállalat éves konferenciája.

A Népszava értesülései szerint Pécsett tartják meg november 6-án és 7-én az orosz Roszatom AtomEco nevű konferenciáját. Úgy tudni, az eseményen Orbán Viktor is részt vesz. Annak, hogy az atomexpót éppen az atomiparral semmilyen kapcsolatban nem álló baranyai megyeszékhely szervezi, helyi információk szerint az az oka, hogy a kormány Pécs mellett akarja elhelyezni a nagy aktivitású nukleáris hulladékok végleges tárolóját – ezt a tényt igyekeznek majd munkahelyteremtési ígéretekbe, esetleg a Modern városok programmal összekapcsolva, csomagolva elfogadtatni. Az AtomEco-val kapcsolatos hír először a Roszatom honlapján, illetve orosz híroldalakon jelent meg, Magyarországon viszont nem számoltak be róla. Az ügyre a figyelmet felhívó Zöld Fiatalok szervezet Facebook-bejegyzése szerint nem véletlenül: gyakori, hogy a tervezett paksi bővítéssel kapcsolatos információkat – Paks és a magyar kormány titkolózó „tájékoztatási” politikája miatt - az orosz sajtóból kell összeszedegetni. „A hazai szervezőpartner nem kisebb jogi személy, mint a Pécsi Tudományegyetem, a régió legfontosabb munkáltatója, amely a Paks II. kapcsán kötött támogatási szerződés okán komolyan érintett és érdekelt az atomenergia hazai népszerűsítésében” - olvasható a bejegyzésben. „A rendezvényen részt vehetnek a nukleáris ipar szereplői, a tudomány és a szakma delegáltjai, az érintett régiók hatóságai és vezetői, állami, környezetvédelmi és nemzetközi szervezetek (IAEA, OECD NEA, WNA) képviselői, a tudomány és a szakma delegáltjai, valamint a sajtó képviselői.” A zöldek szerint a konferencia címe arra utal, hogy azon az atomenergiát megpróbálják „zöldként”, a klímaválság megoldásaként eladni. „A nukleáris iparnak igazán kapóra jöttek a klímaváltozás miatti radikális gázkibocsátás-csökkentési tervek: az ágazat marketingje még sosem volt ennyire zöld, ennyire környezettudatos, közben persze elhallgatja, mennyire környezetszennyező az uránbányászat, és hogy milyen elképesztő gazdasági és környezetkárosító terheket rónak az egyes nemzetekre és a jövő nemzedékeire az atomhulladék végleges elhelyezésére szolgáló létesítmények, amelyek az emberiség legbiztonságosabb és legidőtállóbb építési beruházásait igénylik. Százezer évekről beszélünk, holott az ismert legrégibb ember alkotta épületek is alig párezer évesek. Aligha képes még az emberiség ekkora felelősség vállalására. A ZÖFI komolyan veszi az atomenergiával és a paksi bővítéssel kapcsolatos szakmai aggályokat, és a megújuló energia mellett voksol. Nem tartjuk jó iránynak, hogy a Pécs ismét az atom városává váljon” - írják.