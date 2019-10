Jogszerű a novemberi szociális sztrájk

Nincs két Fidesz, egy Fidesz van, és az velejéig romlott - mondta Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt budapesti kampányzáróján.

Több száz fővárosi előtt tartott kampányzárót péntek este Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt az őt támogató pártokkal. Zugló polgármesterét Barabás Richárd, az este moderátora egy szuperhőshöz, Hulkhoz hasonlította, mert „ő is nagy, zöld és szemüveges, akit ha feldühítenek, vissza tud ütni.” Karácsony Gergely beszédében azt mondta, az LMP alapításánál kapcsolódott be a politikába, és továbbra is hisz abban, hogy „lehet más a politika”. Ma már viszont úgy pontosítaná magát, hogy „az nem lehet, hogy nem lehet más”. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt kitért Borkai Zsolt, győri polgármester botrányára is, szerinte ugyanis az a mocsok, ami Győrben napvilágot látott, nem egyedi eset. - Ahol a fideszesek azt hiszik, hogy nekik mindent szabad, ott szétlopják a várost. Nincs két Fidesz, egy Fidesz van, és az velejéig romlott – fogalmazott.

A politikus szóba hozta főbb kampányígéreteit is: bevezetné például az 500 millió forintnál drágább ingatlanokra vonatkozó "Tiborcz-adót", hogy ezzel csökkentsék a fiatalok lakásproblémáit, zöldítené a várost és zöld korridort hozna létre, fűtési támogatást vezetne be a rászorulóknak, valamint enyhítené az egészségügy problémáit is. Azt is egyértelművé tette, hogy ingyenessé tenné 14 éves kor alatt a tömegközlekedést, valamint „kisöpörné a gyűlöletpropagandát az aluljárókból”, azaz betiltaná a Lokál osztogatását. Az LMP belvárosi országgyűlési képviselője, Csárdi Antal azt mondta, a Fidesz is érzi, hogy elveszíti Budapestet, mert kilenc év városvezetés után eldugja a saját logóját a plakátokon, és pár kiló krumplival akarja megvenni a szavazatokat. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke is biztos az ellenzéki győzelemben: „úgy számolom a napokat a választásig, mint a gyerekek, akik a karácsonyra várakoznak” - összegzett. Szabó szerint, amikor Tarlós István arról beszél, hogy nála biztos kezekben van Budapest, valójában arra gondol: a kórházakban biztosan nincsen klíma nyáron sem, az albérletárak biztosan elszálltak, és biztosan több ezer családot lakoltatnak ki, a Római-partot biztosan le akarják dózerolni és a Városliget fáit is biztosan ki akarják vágni. - Ilyen biztos kezeket mi nem akarunk magunknak – mondta. Az MSZP részéről Kunhalmi Ágnes szólalt fel. A Borkai-ügyre reagálva azt mondta, a győri polgármester nem csak egy ember, hanem "maga a Fidesz", és ha a Fidesz nyer Budapesten, akkor ugyanúgy hagyják szétlopni a várost, mint Győrt Borkai.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is Borkaival kezdett, jelezte, hogyha egy momentumos polgármester, vagy képviselő közpénzt lop, az megy. - Először ki a pártból, utána a bíróság elé, végül börtönbe - mondta. A pártelnök közölte, hogy az egész Momentum bízik Karácsonyban, hétfő reggeltől pedig más országra akarnak ébredni.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője felelevenítette, hogy a Fidesz az utóbbi időben azzal fenyegetőzik, hogy az ellenzéki vezetésű települések nem kapnak majd pénzeket. - Miniszterelnök úr, egy fityiszt lesz beleszólása abba, hogy milyen fejlesztéseket kapnak a városok a jövőben - üzente Dobrev Klára Orbán Viktor kormányfőnek, aki szerinte eljátszotta a becsületét, és egy pária lett Európában.

Tarlós István kormánypárti főpolgármester korábban nem tartott kampánynyitót, lapunk pedig nem kapott választ arra a kérdésre, hogy kampányzárót terveznek-e. A független Puzsér Róbert stábjából megtudtuk: a főpolgármester-aspiráns klasszikus kampányzárót nem tart, de szombaton egész nap „stand up”-os sétákat tart a fővárosban.