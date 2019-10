A választás előtti napon ejtette edelényi jelöltjét a Fidesz

Nagy a kapkodás a kormánypárti oldalon, Borkai győri sajtótájékoztatóját ugyanilyen hirtelen mondták le.

Elmarad Nemesi Pál polgármesterjelölt és Bartók Csaba, a Fidesz szegedi elnöke sajtótájékoztatója, amelyet "Most vasárnap válasszunk sikeres jövőt Szegednek!" címmel hirdettek meg - írja az MTI. A sajtótájékoztató szombat délelőtt 10 órakor lett volna a szegedi Fidesz-irodában. A párt nem indokolta meg a lemondás okát.